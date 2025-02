Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3959: Julita zginie w wypadku? Kto będzie chciał ją zabić? - WIDEO

W 3959 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julita (Dagmara Bryzek) będzie miała wypadek, który tylko z pozoru będzie wyglądał na nieszczęśliwe zdarzenie! Bo ktoś celowo potrąci samochodem młodą stażystkę z kliniki We-Med, by Julia zginęła na miejscu. Ciężko ranną ofiarę wypadku znajdzie na ulicy przed kliniką Dawid Czerwiński (Marcin Nowicki), salowy, prywatnie siostrzeniec Marysi (Aneta Zając). To on wezwie do poszkodowanej Julity lekarzy z kliniki We-Med. I tym samym w 3959 odcinku "Pierwszej miłości" narazi ją na jeszcze większe niebezpieczeństwo… Czy Julita umrze? Zobacz ZWIASTUN i poznaj szczegóły!