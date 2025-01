Pierwsza miłość, odcinek 3950: Janek powie Kindze o ciąży?! Arek dowie się prawdy i postawi go pod ścianą

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3950 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3950 odcinku serialu "Pierwsza miłość" skończy się uciekanie Janka od odpowiedzialności. Mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) wie doskonale o ciąży Lilki, ale od jakiegoś czasu robi wszystko, byle tylko zamaskować tę informację. Tym bardziej, że Żukowska również poznała szokujące wieści o swoim stanie zdrowia. Początkowo oboje z ukochanym przerazili się, że zawroty głowy i dziwne znaki od organizmu to mógłby być nawrót nowotworu, ale na szczęście okazało się coś zupełnie innego! Lekarz wyjawił, że kobieta jest w ciąży! Jak można się domyślić, Janek znalazł się w trudnej, bardzo niekomfortowej sytuacji. Lilka i Kinga w ciąży jednocześnie to prawdziwa ironia losu.

Arek odkryje ciążę Kingi. Tajemnica Janka się zawali!

To, że wkrótce wiadomość o ciąży Lilki zacznie się rozsiewać, było raczej do przewidzenia. I tak dziennikarz dał radę dość długo utrzymać sekret, ale już na początku lutego 2025 r., w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" mężczyzna będzie musiał wybierać. Sam powie Kindze prawdę, a może wyręczy go przyjaciel?!

Zdradzamy, że w 3950 odcinku "Pierwszej miłości" Arek zupełnie przypadkiem pozna prawdę o ciąży Lilki. Dowie się, że to Janek jest biologicznym tatą dziecka. Tej informacji nie przepuści. Naskoczy na kolegę, postawi go do pionu, co nieco otrzeźwi męża Kingi.

Janek przyzna się do błędu. Powie Kindze prawdę o ciąży Lilki?

Janek ostatecznie zgodzi się z przyjacielem, że popełnia błąd za błędem i czas przyznać się do tego, co tak naprawdę zaszło. Czy ostatecznie w 3950 odcinku "Pierwszej miłości" wyzna Kindze prawdę o ciąży Lilki? Prawdopodobnie tak, ale to jeszcze nie koniec zamieszania. Nad małżeństwem wiszą czarne chmury.