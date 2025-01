Pierwsza miłość, odcinek 3949: Nowy Radek podbije serce Julity? Przebije charakterkiem kochankę Filipa? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3949 - piątek, 7.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Nowy Radek w 3949 odcinku "Pierwszej miłości" podbije serce cwanej Julity? Wreszcie trafi na godnego rywala, a może wspaniałego kochanka, który skradnie jej serce? Postać Radka nieźle namiesza w We-Med, gdzie podburzy personel do braku współpracy z komisją badającą sprawę wyciętej nerki. W szpitalu rozkręci się niezły skandal po tym, jak pewna kobieta oskarży placówkę o okaleczenie jej córki. Uzna, że dziewczynce wycięto zdrową nerkę! Chociaż sprawa wyda się absurdalna, Marysia (Aneta Zając) początkowo nie uwierzy w taki obrót sprawy, komisja lekarska weźmie się za to, co tak naprawdę zaszło.

Radek pokaże prawdziwą twarz? To idealny kochanek dla Julity?

Od początku prac komisji w We-Med będą kłopoty. Młody rezydent zacznie podburzać studentów, namawiać ich, by nie współpracowali. Lekarze zareagują podobnie. Nikt nie będzie chciał wyjaśniać sprawy wyciętej nerki, a Grażyna (Grażyna Wolszczak) zrobi wszystko, byle zamknąć śledztwo. Taki skandal na pewno nie jest potrzebny placówce. W miarę upływu czasu grono podejrzanych powiększy się, a sam Radek znajdzie się na celowniku. Czy to z obawy, a może z innych pobudek rezydent namiesza w We-Med?

Spotkanie Radka z Julitą w 3949 odcinku "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że ponętna Julita wpadnie w oko Radkowi już w We-Med, ale nie będzie wielce okazji do tego, by jakoś ją poderwać. Dopiero w 3949 odcinku "Pierwszej miłości" rezydent wykorzysta idealną sposobność do nawiązaniu bliższego kontaktu z dziewczyną. Zbiegnie się idealnie w czasie z kolejną aferą między dziewczyną a Filipem. Wenerski znów wprowadzi się do mieszkania z Igą (Waleria Gorobets), co nieźle ją zdenerwuje.

Mało tego, humor Julity całkowicie padnie, kiedy Olka (Klaudia Sokołowska) nie stawi się na umówionym spotkaniu. Wtedy właśnie wkroczy Radek i znajdzie się w idealnym czasie i miejscu. Czy z tego będzie coś więcej? Radek wydaje się wprowadzić do życia wszystkich sporego zamieszania.