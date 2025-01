Pierwsza miłość, odcinek 3941: Syn Lilki pobije Maćka! Wściekła Kinga skonfrontuje się z kochanką męża - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Ksiądz Bruno porwany przez Mateusza! Wywiezie go do chatki pod Jasłem, gdzie więził Martę i Emilkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3941 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Tego jeszcze nie było! W 3941 odcinku "Pierwszej miłości" Maciek dostarczy Kindze solidnych wrażeń. Bynajmniej nie tych pozytywnych, bo zatroskana matka prawie oniemieje na widok wielkiego siniaka pod okiem syna. Kiedy Maciek wróci do domu z podbitym okiem, od razu pojawią się pytania odnośnie tego, co przytrafiło się chłopcu.

Maciek wyzna Kindze, że pobił go syn Lilki

Sytuacja w 3941 odcinku "Pierwszej miłości" nakręci się w szokującą stronę, bo przyparty do muru Maciek wyzna mamie, że to syn Lilki jest odpowiedzialny za wygląd jego oka... Żukowska wścieknie się nie na żarty i na pewno nie zostawi tak tej sprawy.

Co ciekawe, Kinga nadal nie ma pojęcia o ciąży Lilki. Janek nie zdradził Żukowskiej raz... We dobrze, że kochanka spodziewa się jego dziecka, ale chyba próbuje wyprzeć to z głowy. W ogóle nie zajmuje się kobietą w ciąży, właściwie można powiedzieć, że wyparł się wszystkiego, co ma z nią cokolwiek wspólnego. Nie dociera do niego, że to raczej nie jest metoda na poradzenie sobie z całą sytuacją. Rani Lilkę, ale Kingę także. Przecież żyje w kłamstwie i obłudzie.

Wściekła Kinga skonfrontuje się z Lilką w 3941 odcinku "Pierwszej miłości"

Skoro chłopcy są niepełnoletni, winę za zachowanie ponoszą rodzice. Z takiego założenia wyjdzie Kinga, która postanowi skonfrontować się z kochanką męża. Wścieknie się, że ktoś mógł podnieść rękę na Maćka. Zdradzamy, że Lilka z synem wpadną na wizytę do Żukowskiej i Janka. Chłopcy dojdą do porozumienia, podadzą sobie rękę na zgodę, a kryzys zostanie zażegnany.

To jednak jedna kwestia, a pozostaje jeszcze inna, znacznie trudniejsza. Jak Janek poradzi sobie z widokiem ciężarnej kochanki we własnym domu i to na dodatek przy Kindze?! Ta sprawa wymyka się dziennikarzowi spod kontroli.