Pierwsza miłość, odcinek 3934: Matka Kingi pomoże psycholowi Mateuszowi! To przez nią Kinga i Emilka będą w zagrożeniu

"Pierwsza miłość" odcinek 3934 - piątek, 17.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Teresa wepchnie Kingę i Emilkę w wielkie niebezpieczeństwo! Psychol Mateusz dobrze wie, kogo podjeść, by osiągnąć cel. Żukowska stała się osobą, przez którą kryminalista może dostać się do sedna sprawy... Mateusz ma obsesję na punkcie Emilki i już w przeszłości ją dopadał! Niestety umiejętnie lawiruje w sieci kłamstw i intryg, a nawet nabrał ludzi, że nie żyje! Czujność Piotrka (Michał Mikołajczak) sprawiła, że jednak podążono za tropem podejrzanego mężczyzny i jego rzekomej śmierci. To oczywiste, że psychopata żyje i ma nowe pomysły na spisek.

Nieświadoma Teresa wepchnie Kingę i Emilkę w ręce psychopaty

Mateusz sprytnie manipuluje Żukowską. Specjalnie udaje zainteresowanie zajęciami sportowymi, by wzbudzić ufność kobiety. Mimo iż zdjęcia i informacje o poszukiwaniach przestępcy wiszą w całym Wrocławiu, mama Kingi jakoś nie rozszyfrowała tego, kim tak naprawdę jest tajemniczy mężczyzna. Mało tego, wkrótce w "Pierwszej miłości" stanie się przyczyną nieszczęścia Emilki i Kingi!

Zdradzamy, że już w 3934 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa nieświadomie wepchnie córkę oraz jej przyjaciółkę w ramiona psychopaty! Jego pułapka zadziwi każdego.

Kto uratuje Emilkę, Kingę i Teresę?

Mimo wielkiego zagrożenia i cwanego planu Mateusza będą osoby, które nie dadzą się podejść. Mowa o Marcie (Honorata Witańska) i Arku (Dariusz Wieteska), którzy wpadną na trop psychola. Wyśledzą jego poczynania i odnajdą dom, w którym kryminalista niegdyś więził kobiety. Czy to wystarczy do schwytania przestępcy? Mateusz nie da się tak łatwo wykiwać.