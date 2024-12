Pierwsza miłość, odcinek 3918: Ostry konflikt Mai z ojcem pacjenta. Maurycy stanie w obronie lekarki?! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3920: Karol umrze po oskarżeniach o zabójstwo Ewy? To go zniszczy! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3918 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3918 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Maja wpadnie w pierwsze większe kłopoty w We-Med. To już wiadome, że lekarka nie pojawiła się w klinice przez przypadek. Z jakiegoś powodu Grażyna (Grażyna Weksler) stara się ukryć powiązania między nią a Mają. To właśnie dla niej w klinice otwiera się nowy oddział pediatrii. Marysia (Aneta Zając) z Grażyną zrobią wszystko, byle tylko uroczystość odbyła się bez zakłóceń. Na próżno, bo i tak wybuchnie skandal.

Maja wejdzie w konflikt z ojcem pacjenta

Maja to nie będzie mdły, nic niewnoszący charakterek do "Pierwszej miłości". Wręcz przeciwnie, kobieta szybko pokaże, że jest zdeterminowana, nieco szalona i lubi walczyć o swoje. Pierwsze kłopoty pojawią się w 3918 odcinku serialu "Pierwsza miłość", bo właśnie wtedy do gabinetu lekarki trafi mały pacjent Kajtek. Przyjdzie z ojcem, który mocno nie spodoba się Mai. Od słowa do słowa wejdą w przepychankę, a potem zrobi się jeszcze gorzej. Wybuchnie spory konflikt! Czy Maja może sobie pozwalać na podobne zachowania względem rodziców pacjentów? Nie bardzo.

Maurycy stanie w obronie Mai w 3918 odcinku "Pierwszej miłości"

Mimo iż to Maja przekroczy swoje kompetencje i nie powinna robić pewnych rzeczy względem ojca Kajtka, Maurycy i tak weźmie jej stronę. Nie jest tajemnicą, że "mąż" Lucynki (Delfina Wilkońska) mocno zainteresuje się piękną lekarką. Zaintrygowany początkowo nie pozna tajemnicy jej dziwacznych połączeń z Grażyną. Pewnym jest jednak, że ta dwójka w 3918 odcinku serialu "Pierwsza miłość" odkryje dobitnie, że łączą ich wspólne przekonania i poglądy.

Czy nowa znajomość to spore kłopoty dla Maurycego? Maja dopiero rozkręci swoją karierę w We-Med. Jeszcze sporo nie wiadomo o tej postaci, a na pewno dużo się wokół niej zadzieje.