Pierwsza miłość, odcinek 3900: Nowa miłość Marty. Bruno zawróci jej w głowie bardziej niż Arek! Wydało się, kto go zagra - ZDJĘCIA

Nowy bohater w "Pierwszej miłości". Kim będzie Bruno?

Bruno pojawi się w serialu "Pierwsza miłość" już w 3900 odcinku, którego emisja przypada na 25.11.2024 r. To wtedy Marta pozna tajemniczego i charyzmatycznego bywalca siłowni. Połączy ich zamiłowanie do treningu, a nawet wylądują razem przy sparingu na macie. Marta popisze się umiejętnościami, co wzbudzi podziw przystojnego nieznajomego.

Bruno zagości w "Pierwszej miłości" i życiu Marty na dłużej

Zdradzamy, że postać Bruna zawita do "Pierwszej miłości" na nieco dłużej. Marta oficjalnie jest singielką, ale to jednak nie oznacza, że droga do jej serca jest całkowicie wolna. Zazdrosny Arek (Dariusz Wieteska) nadal nie odpuści starań o kobietę. Do prób odzyskania ukochanej będzie popychać go Laura (Katarzyna Maciąg). Co w sytuacji, kiedy na horyzoncie pojawi się poważny rywal?

Tu szykują się zwroty akcji, zazdrość i wysyp emocji. Można spekulować, że między Martą a Brunem zadzieje się coś więcej. Czy na dobre zastąpi pustkę po Arku?

Kim jest Konrad Jałowiec, serialowy Bruno z "Pierwszej miłości"?

W nową postać z "Pierwszej miłości" wcieli się Konrad Jałowiec, którego widzowie mogą kojarzyć z przynajmniej kilku ról serialowych. Aktor wystąpił m.in. jako ojciec Filipa Sowińskiego, który napadł i niemal zgwałcił córkę Pawła (Rafał Mroczek), Basię (Gabriela Raczyńska). Biznesmen Sowiński nieźle namieszał u Zduńskich z "M jak miłość".

Konrad Jałowiec wystąpił również w takich produkcjach jak m.in.: "Na sygnale", "Rodzina na Maxa", "Przyjaciółki" czy "Barwy szczęścia". Teraz widzowie zobaczą aktora w hicie Polsatu, gdzie namiesza w wątku Marty i Arka.