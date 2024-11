Pierwsza miłość, odcinek 3900: Iga zginie w katastrofie lotniczej? Filip otrzyma tragiczną wiadomość

Pierwsza miłość, odcinek 3896: Melka na skraju bankructwa! Straci pieniądze i zacznie oddawać swoje rzeczy do lombardu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3900 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

Cezary, tajemniczy i pewny siebie pilot, w 3900 odcinku serialu "Pierwsza miłość" postanowi porwać Igę na ekscytujący lot do Hiszpanii. Dla Filipa, który od dłuższego czasu czuje, że ich relacja słabnie, ta wyprawa stanie się prawdziwym ciosem. Iga, zauroczona śmiałym pilotem, nie spodziewa się jednak, że ta decyzja może mieć tragiczne konsekwencje…

Filip w 3900 odcinku "Pierwszej miłości" otrzyma tragiczną wiadomość…

Czy Filip zdoła poradzić sobie z poczuciem straty, które nadciągnie wraz z tragicznym wieściami? W 3900 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Filip przeżyje prawdziwy koszmar. Wieczorem dostanie telefon, który zmrozi mu krew w żyłach. Jego ukochana, której oddał serce, nagle zniknie z jego życia w najbardziej przerażający sposób? Prywatny lot, który miał być pełen ekscytujących chwil, może zamienić się w tragedię, która zostawi Filipa w żalu i rozpaczy. Czy dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się na pokładzie samolotu? Przekonamy się wkrótce!

Filip na skraju załamania w 3900 odcinku "Pierwszej miłości". Czy przetrwa ten dramat?

W 3900 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Filip będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem. Choć ich relacja przechodziła trudne momenty, wiadomość jaką otrzyma wywróci jego życie do góry nogami. W obliczu takiego ciosu, jego dalsze losy i Igi stoją pod znakiem zapytania. Czy Filip pogodzi się z tym, co się wydarzyło, i znajdzie siłę, by iść dalej?