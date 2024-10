Pierwsza miłość, odcinek 3883: Dramatyczna prowokacja w Wadlewie. Syn Emilki i Bartka znów w zagrożeniu! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3881: Załamanie Marty. Laura przekona ją, by dała szansę Arkowi, ale on zawiedzie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3883 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka znów zadrży o życie oraz bezpieczeństwo rodziny. Będzie wiedziała, że psychol Mateusz wydostał się na wolność, bo na własne oczy zobaczy zamieszanie w sądzie. Emilka z Martą (Honorata Witańska) zrozumieją, że znów są zagrożone. Kryminalista ucieknie policji, a funkcjonariusze początkowo nie dadzą rady go namierzyć. Nikt nie przewidzi, że przestępca grasuje w okolicy Wadlewa. Wykorzysta starszą panią do tego, by zdobyć schronienie.

Emilka odkryje pourywane głowy pluszaków w 3883 odcinku "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Emilka poczuje się troszkę pewniej. Psychol Mateusz zamilknie, początkowo niczego nie zrobi, więc ukochana Bartka całkiem niesłusznie stwierdzi, że może uciekł gdzieś daleko i nie ma się czego obawiać. Kobieta nie ma pojęcia, że kryminalista przebywa w Wadlewie, u staruszki, której wmówi historyjki o byciu wędrowcem.

Już w 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka odkryje jednak coś, co da jej do myślenia i przerazi. Kiedy wyjdzie z synkiem na spacer, zauważy coś bardzo niepokojącego. Ktoś pourywa główki pluszowym zwierzakom i nadzieje je na ostre zakończenia w bramie. Będzie to wyglądało dramatycznie, co więcej, głów maskotek ukaże się cały rząd. Makabryczna sytuacja da Emilce i Bartkowi do myślenia. Nie trzeba być geniuszem, by skojarzyć pluszaki z dzieckiem. A przecież to Norbert bawi się zabawkami i jest malutki... Wszystko będzie wyglądało tak, jakby ktoś groził chłopcu.

Bartek źle wytypuje sprawców prowokacji

Niestety Emilka z Bartkiem źle wytypują sprawców całego zamieszania. W 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Miedzianowski będzie niemal pewny, że całe zajście to sprawka miejscowych wyrostków. Wyładowuje na nich całą swoją złość. Brat jednego z chłopaków nie pozostaje mu dłużny.

Czy to aby na pewno młodzi chłopcy z Wadlewa zabawili się w kryminalistów? Niestety Emilka i Bartek nie mają pojęcia, że Mateusz jest coraz bliżej.