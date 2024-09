Pierwsza miłość, odcinek 3866: Reterski wie o romansie. Wykorzysta powrót do Polski do spektakularnego zniszczenia Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3866 - piątek, 4.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Nie ma odwrotu. W 3866 odcinku "Pierwszej miłości" Reterski będzie świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Od dłuższego czasu podejrzewa to, co stało się oczywiste. Melka i Piotrek mają romans, zresztą chyba nie można mówić tylko o zbliżeniach fizycznych, skoro oboje czują do siebie coś zdecydowanie więcej. Dziewczyna wie jednak, że Remigiusz to niebezpieczna, nieustępliwa osoba, która nie pozwoli jej odejść. Dlatego też, ze wszystkich sił próbowała ukryć relację z policjantem. On nawet udawał chłopaka Marty (Honorata Witańska), co potem spowodowało niemałe zamieszanie.

Powrót Melki i Reterskiego do Polski w 3866 odcinku "Pierwszej miłości"

W małżeństwie Melki sytuacja zrobi się jeszcze bardziej skomplikowana. Wróci z mężem do Polski, a Biały (Igor Paszczyk) odbierze ich z lotniska. Niestety powrót do kraju mocno się skomplikuje. Zaraz po wylądowaniu, Melka odpali telefon i od razu poszuka kontaktu z Piotrkiem. Będzie zdenerwowana i poprosi ukochanego o spotkanie. Powód okaże się naprawdę ważny...

Reterski wie o romansie Melki

Tego można było się spodziewać... W 3866 odcinku "Pierwszej miłości" Remigiusz nie pozostawi złudzeń, że wie doskonale o wybrykach Melki. Trudno nie zauważyć zachowania dziewczyny, która wciąż ucieka w ramiona Piotrka. Wszystko dlatego, że Reterski nie zgodzi się na rozstanie. Mało tego, na pewno nie zostawi całej sprawy bez zemsty.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Reterski będzie już znał prawdę o niewierności żony i nie podda się bez walki. Nie zniesie upokorzenia i przyszykuje zemstę... Melka i Piotrek muszą mieć się na baczności, bo to może wstrząsnąć ich relacją.