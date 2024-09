Pierwsza miłość, odcinek 3861: Teresa z Markiem uratują małżeństwo Kingi?! Role się odwrócą

Pierwsza miłość, odcinek 3861: Śmierć Adama we własnym domu?! Biernacki padnie zakrwawiony po ataku Laury - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3861 - piątek, 27.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3861 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga przekona się, że los bywa przewrotny. Dotąd to ona robiła wszystko, byle tylko uratować związek rodziców. Tak zajęła się sprawami Teresy i Marka, że zapomniała o własnym mężu. Janek w poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" znalazł wspólny język z pociągającą Lilką (Sylwia Sokołowska), która poświęciła mu sporo uwagi. Poczuł się doceniony i zauważony, czego czasem brakowało mu w domu. Do wylądowania w łóżku nie doszło, ale Janek i tak przekroczył granicę, a Kinga dowiedziała się o pocałunku z koleżanką z pracy. Nie przyjęła tego dobrze, więc uciekła do Francji.

Teresa z Markiem zaczną ratować małżeństwo Kingi w 3861 odcinku "Pierwszej miłości"

Mimo dużej niechęci pokłóconej pary, Kinga znów doprowadzi do spotkania Teresy i Marka w 3861 odcinku "Pierwszej miłości". Żukowscy wcale nie będą mieli ochoty na wielkie pojednanie, ale córka najwyraźniej tego nie zrozumie. Kinga kolejny raz spróbuje doprowadzić do zgody między rodzicami.

I w tym momencie w 3861 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa zarzuci córce, że to nie na jej kłopotach powinna się skupiać. Wywlecze na jaw sprawę z Jankiem i każe Kindze zajmować się własnym mężem... To uderzy w kobietę na całego.

Teresa zarzuci córce, że jej małżeństwo całkiem się rozpada

Nie da się ukryć, że związek Kingi i Janka faktycznie przejdzie przez trudny okres. Nie wiadomo nawet, czy dadzą radę się dogadać... Teresa z Markiem będą opowiadali się za pomysłem, by córka zawalczyła o męża. Ale jak, skoro Żukowska uważa, że wszystko co złe w jej związku to wina męża. Ta sprawa nie zostanie tak szybko rozwiązana.