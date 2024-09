Pierwsza miłość, odcinek 3849: Koszmar po ślubie Kaliny i Oskara we Włoszech! Nie przewidzą wydarzeń, które rozegrają się w Polsce - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3849 - środa, 11.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Ślub Kaliny i Oskara w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" przebiegnie bez zakłóceń, ale nowożeńcy nie będzie nawet podejrzewali jakie zagrożenie czyha na ich bliskich. Po wyjeździe zakochanych do Włoch córką Kaliny i Krystiana (Patryk Pniewski) zajmie się Magda (Anna Głosek), która nie przewidzi tego, co się może wydarzyć.

Czy Oliwka zemści się na Kalinie i Oskarze za ich ślub we Włoszech?

Pełni obaw w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" będą za to nadal Krystian i Brian (Dominik Rybiałek), którzy uznali, że nieobliczalna Oliwka zechce jednak zrealizować plan zemsty na Kalinie. Podejrzenia, że niezrównoważona psychicznie sąsiadka zakochanych podłożyła bombę w urzędzie w dniu ich ślubu, nie potwierdziły się, ale Domański i Brian zachowają czujność.

Zwłaszcza, że w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" Marlenka zostanie tylko pod opieką Magdy, a siostra Kaliny nie do końca jest świadoma tego, do czego jest zdolna Oliwka. Do tego w ręce Marlenki trafi tajemniczy prezent! To Oliwka go przyśle, żeby skrzywdzić dziewczynkę? Na razie produkcja trzyma to w tajemnicy.

Rozpacz Kaliny po ślubie z Oskarem w 3849 odcinku "Pierwszej miłości"?

Najnowszy zwiastun "Pierwszej miłości" odsłoni fragmenty scen, które rozegrają się przed ślubem Kaliny i Oskara we Włoszech, gdy narzeczeni będą jeszcze szczęśliwi, bo nie dotrą do nich wstrząsające wiadomości z Polski. Tuż po tym jak zakochani na jeziorem Como złożą małżeńską przysięgę, zacznie się koszmar. Kalina nie zdąży jeszcze zdjąć sukni ślubnej, a już spadnie na nią potężny cios.

Oskar w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" pokaże Kalinie na wyświetlaczu telefonu, czego się dowie o chorym planie Oliwki. - To jest przecież jakiś koszmar! Dlaczego to się dzieje w ogóle? - Kalina będzie zdruzgotana tym, co zobaczy. Nie zdoła skontaktować się z siostrą Magdą, by upewnić się, że Marlenka jest bezpieczna.

Nagle w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" do Kaliny zadzwoni Ania, która będzie miała niepokojące wieści. Włoska podróż ślubna Kaliny i Oskara będzie musiała zakończyć się szybciej niż planowali.