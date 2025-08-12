Pierwsza miłość. Marysia nie pamięta, ilu miała mężów. Żenujące pytanie zaskoczyło Anetę Zając

Trudne pytanie na ramówce Polsatu

Wideo z ramówki, zamieszczone na Instagramie, pokazuje moment, w którym prowadzący poprosił Anetę Zając o wskazanie najlepszego męża Marysi. Choć pytanie dotyczyło postaci serialowej, widać było, że aktorka przez chwilę nie wiedziała, jak zareagować. Nic dziwnego, bo przez ponad 20 lat emisji „Pierwszej miłości” Marysia miała wielu partnerów, a śluby, rozwody i rozstania pojawiały się w jej życiu równie często, jak dramatyczne zwroty akcji.

Obecny związek Marysi w niebezpieczeństwie?

Dziś w serialowej rzeczywistości Marysia jest w związku z Kacprem (Damian Kulec). Ich relacja wydaje się stabilna, ale scenarzyści już przygotowali nowe wątki, które mogą poważnie skomplikować tę idyllę. Wkrótce w fabule pojawi się Karma (Anna Karczmarczyk), a także siostra bliźniaczka Dominika (Aneta Zając). Obie postaci mogą sprawić, że życie Marysi i Kacpra diametralnie się zmieni, a miłosne historie znów nabiorą tempa.

Metamorfoza roku

Choć pytanie o najlepszego męża mogło być dla Zając kłopotliwe, cała impreza miała dla niej wyjątkowe znaczenie. Aktorka odebrała dyplom za „metamorfozę roku”, wyróżnienie, które jest efektem wielu miesięcy pracy nad sobą. W ciągu niespełna trzech miesięcy udało jej się zrzucić ponad 10 kilogramów dzięki diecie, regularnym treningom oraz wsparciu specjalistów. Efekty tej przemiany widzowie zobaczą już we wrześniu w premierowych odcinkach „Pierwszej miłości”.

Powrót na antenę już niedługo

Nowy sezon serialu wystartuje 1 września i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00, tak jak w poprzednich latach. Po letniej przerwie Marysia wróci na ekran w zupełnie nowej odsłonie – nie tylko wizualnej, ale i fabularnej. Nadchodzące odcinki zapowiadają się na pełne emocji, a sceny z Kacprem mogą pokazać, że w miłości nic nie jest pewne.