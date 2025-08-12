Pierwsza miłość. Zmiany w obsadzie kolejnego sezonu. Wiemy, kim będą nowi bohaterowie - ZDJĘCIA

Tak się zmieni obsada "Pierwszej miłości" w nowym sezonie jesienią po przerwie wakacyjnej

Zmiany w obsadzie "Pierwszej miłości" są nieuniknione i następują nie tylko wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu, ale także podczas trwania serii. Nic przecież tak nie buduje napięcia, wywołuje emocji wśród widzów, jak nowi bohaterowie, którzy nagle wkraczają do ekranowej rodziny Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec), a także do życia mieszkańców Wadlewa, skrywając przy tym swoje tajemnice, często mroczne sekrety, bywa, że i drugą stronę osobowości.

Produkcja "Pierwszej miłości" potwierdziła już, że premierowe odcinki będzie można oglądać w telewizji Polsat od poniedziałku, 1.09.2025, a w relacjach z planu serialu coraz częściej wyłaniają się nowe twarze.

Jacek Knap w obsadzie "Pierwszej miłości". Kogo zagra?

Jedną z nich będzie Jacek Knap, 38-letni aktor znani z roli Norberta w serialu "Przyjaciółki", ale także hitowych seriali TVP takich jak: "Komisarz Alex" (komisarz Andrzej Sochoń), "Profilerka" (Piotr Sarnowski) "Stulecie Winnych" (Julian Czerwiec), "Ludzie i bogowie" (występował jak Leszek Zaręba "Onyks").

W jakiej roli w "Pierwszej miłości" wystąpi Jacek Knap? Nowy bohater to będzie lekarz, który przyjdzie do Wadlewa na wakacje, ale postanowi zostać na wsi na dłużej, bo zakocha się w policjantce Adriannie Kossak (Weronika Krystek). Nieświadomy tego, że Adrianna to dziewczyna po przejściach, która nie będzie miała wcale ochoty wikłać się w romans, a tym bardziej w związek z nieznajomym lekarzem. Przystojny doktor jednak nie odpuści.

Nowy czarny charakter w "Pierwszej miłości" jesienią!

Do obsady "Pierwszej miłości" dołączyła też Monika Dawidziuk, która jako kryminalistka Karma będzie koleżanką Dominiki Porcz (Aneta Zając), złej bliźniaczki Marysi. Obie połączą siły, żeby w małżeństwie Marysi i Kacpra niezbyt długo panowała miłosna sielanka, zburzą spokój i szczęście Nowaczyków. To już pewne, że Karma będzie czarnych charakterem nowego sezonu "Pierwszej miłości" jesienią.

