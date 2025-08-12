Pierwsza miłość. Znamy datę nowego sezonu! Startuje już niedługo

Kiedy ruszy nowy sezon „Pierwszej miłości”?

Fani serialu nie będą musieli długo czekać. „Pierwsza miłość” powróci na antenę 1 września, co w tym roku wypada w poniedziałek. Taką datę podaje „Świat Seriali”. To tradycyjny moment, w którym Telewizja Polsat wznawia emisję swoich seriali codziennych, więc data nie powinna być zaskoczeniem. Po letniej przerwie widzowie ponownie przeniosą się do Wrocławia, gdzie bohaterowie staną przed nowymi wyzwaniami.

Godzina emisji „Pierwszej miłości”

W zeszłym roku „Pierwsza miłość” również wróciła we wrześniu – premierowy odcinek wyemitowano 2 września 2024 roku o godzinie 18:00. W tym sezonie tradycja zostaje zachowana. Serial będzie można oglądać od poniedziałku do piątku, właśnie o tej samej porze.

Co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"?

Wrześniowe epizody zapowiadają się wyjątkowo ciekawie. Do fabuły wejdą nowi bohaterowie, w tym tajemnicza Karma (Anna Karczmarczyk), która może sporo namieszać w życiu Marysi (Aneta Zając). Niewykluczone, że świeże wątki wprowadzą także konflikty i niespodziewane sojusze. Oprócz tego nie zabraknie dobrze znanych postaci, takich jak Kacper (Damian Kulec), Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) czy Emilka (Anna Ilczuk), których losy od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów.

Powrót do wielkich emocji

Nowy sezon przyniesie zarówno dramatyczne, jak i radosne momenty. Romantyczne relacje zostaną wystawione na próbę, a przyjaźnie przejdą kolejne testy. Produkcja już teraz zdradza, że w nadchodzących odcinkach nie zabraknie wzruszeń, zwrotów akcji i fabularnych niespodzianek, które sprawią, że początek września będzie pełen emocji.

