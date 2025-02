Pierwsza miłość. Afera o śmierć Anki. Fani nie chcą odejścia Anny Pentz z serialu

Pierwsza miłość, odcinek 3951: Kinga straci ciążę? Przez zdradę Janka trafi do szpitala i rozpocznie walkę o zdrowie dziecka

Śmierć Ani w "Pierwszej miłości"

Śmierć jednego z serialowych bohaterów budzi kontrowersję, tym bardziej w przypadku lubianej postaci. Trzeba przyznać, że Ania z Białym (Igor Paszczyk) mieli wzloty i upadki, ale od dawna można śledzić ich miłość, wzajemne przywiązanie i oddanie. Ta para została brutalnie rozdzielona, bo już wiadomo, że Kamil będzie musiał zmierzyć się z żałobą, pogrzebem ukochanej i odejściem jej na zawsze!

Śmierć Ani to skutek niebezpiecznych działań Melki, która wmieszała się w interesy z handlarzem bronią. Jewgienij chce przymusić dziewczynę do wspólnej transakcji, początkowo miał zrobić krzywdę Kamilowi, ale ostatecznie padło na Anię... Niewinna córka Laury przypłaciła życiem głupie i nieodpowiedzialne wyskoki Melki.

Anna Pentz odchodzi z serialu "Pierwsza miłość"

Aktorka Anna Pentz nie zagra już postaci Anki, a fani nie są tym faktem pocieszeni. Niektórzy wskazują nawet na inne rozwiązania, np. wysłanie tej bohaterki za granicę. W końcu jakiś czas temu studentka faktycznie udała się do Anglii, a Biały został we Wrocławiu. W tym przypadku to już niemożliwe, a widzowie "Pierwszej miłości" zobaczą sceny pogrzebu Ani i cierpienie Białego.

Fani "Pierwszej miłości" oburzeni uśmierceniem Ani

Niektórzy widzowie naprawdę zżywają się z daną postacią, więc ich odejście z serialu budzi kontrowersję. Na oficjalnym koncie na Instagramie "Pierwszej miłości" pojawia się sporo komentarzy w związku z zawiłym scenariuszem. Wiele osób nie spodziewało się śmierci Ani i nie chce odejścia tej postaci z serialu. Niestety sprawa jest już nie do odwrócenia, ale za to losy Melki i Białego będą wciąż zaskakiwać.

Co wyście zrobili z Anią Tak wszyscy chcieli ,aby Melka wróciła to teraz macie... Ja nigdy za nią nie przepadałam i nie chciałam jej powrotu. Wróciła i znowu problemy przez nią jak zwykle.Szkoda Ani , była fajną dziewczyną i musiała przez Melke stracić życie 😢😢 Przestałam oglądać od kiedy z tego serialu zrobił się kryminał... Żadnej przyjemności z oglądania, a szkoda bo lubiłam od samego początku, niestety poszło to w złym kierunku 😕 Taa... Jeszcze brakuje by Kamila usunęli! A tylko ruszcie tę postać mi! 🙅🏼‍♂️🫤 Mogła już sprzedać te broń - zarobiłaby na mieszkanie i Anka by żyła Szkoda mi troche Ani ale Wieże Kamil Dorwie tego Jewginieja i tak samo mu zrobi - brzmią tylko niektóre z licznych komentarzy pod postami "Pierwszej miłości" na Instagramie.