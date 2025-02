Pierwsza miłość. Wstrząsający pogrzeb Ani. Melka nie daruje sobie, że przez nią Ania zginęła, a Kamil stracił dziewczynę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Tak zginęła Ani w 3944 odcinku "Pierwszej miłości". To Jewgienij zabił dziewczynę Kamila

Ania zginęła w 3944 odcinku "Pierwszej miłości" tuż przed planowanym wyjazdem z Kamilem, Melką i Piotrkiem (Michał Mikołajczak) na Wyspy Kanaryjskie. Dla obu par wspólna podróż miała być okazją do odpoczynku, ale Kamil chciał zaplanować z Anią wspólną przyszłość. Osaczona Melka wpadła jednak w coraz większą panikę, że nigdy nigdy nie uda jej się uciec przed Jewgienijem.

Przerażające wydarzenie w mieszkaniu Ani i Kamila w 3944 odcinku "Pierwszej miłości" raz na zawsze przekreśliło wszystko. Wystarczyło, że Biały tylko na chwilę zostawił Anię samą, a czający się w pobliżu Jewgienij zaatakował dziewczynę brata Melki. Niebezpieczny gangster chciał w ten sposób udowodnić Melce, że kimś takim jak on lepiej nie zadzierać.

W finale 3944 odcinka "Pierwszej miłości" Kamil znalazł ranną, postrzeloną Anię w sypialni, jednak na pomoc dla ukochanej było już za późno. Ania zmarła na jego rękach!

Kamil z krwią Ani na rękach przesłuchiwany przez policję w 3945 odcinku "Pierwszej miłości"

Po śmierci Ani w 3945 odcinku "Pierwszej miłości" (emisja w poniedziałek, 3.02.2025, w Polsacie) Kamil nie dojdzie do siebie, nie będzie w stanie pogodzić się ze stratą ukochanej. Przecież podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich chciał się jej oświadczyć. Do mieszkania, gdzie doszło do zabójstwa Ani, wkroczy policja, a Kamil, który będzie miał krew na rękach swojej dziewczyny, zostanie przesłuchany. Jewgienij zatrze za sobą wszelkie ślady popełnionej zbrodni.

W 3945 odcinku "Pierwszej miłości" zdruzgotana Melka nie otrząśnie się z szoku, że to przez nią Ania zginęła. Telefon od Jewgienija będzie dowodem na to, że to handlarz bronią zabił dziewczynę Kamila, że to przez nią brat przeżywa teraz tak potworną stratę. Zda sobie sprawę, że Kamil nigdy jej tego nie wybaczy. Szczególnie, że krył ją przed Piotrkiem, że Melka wciągnęła Anię w porachunki z gangsterami, gdy musiała ratować jednego z nich po przedawkowaniu narkotyków.

Pogrzeb Ani w "Pierwszej miłości". Kamil przy grobie ukochanej z pierścionkiem

Zwiastun kolejnych odcinków "Pierwszej miłości" odsłonił kulisy sceny z pogrzebu Ani, gdy pogrążony w żałobie i rozpaczy Kamil klęknie przy grobie Ani i otworzy pudełko z pierścionkiem zaręczynowym. Czy Melka odważy się uczestniczyć w pogrzebie Ani, by wspierać Kamila, który przez nią stracił ukochaną? Na pewno pojawi się na cmentarzu, ale będzie trzymać dystans.

Pierwsza miłość. Wstrząsający pogrzeb Ani. Melka nie daruje sobie, że przez nią zginęła Ania

