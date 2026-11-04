W poprzednim odcinku Kamil drżał o bezpieczeństwo Uli, gdy ta mimo jego wyraźnych ostrzeżeń odwiedziła profesora Wysockiego w jego domu. Podczas spotkania wykładowca wykorzystał zaufanie dziewczyny i potajemnie dosypał do jej napoju środek odurzający. Równolegle Weronika i Kacper przekazali policji lokalizację Jagody i jej matki, co umożliwiło Robertowi Tadeusiakowi interwencję w miejscu ich przetrzymywania. Choć Ewelina początkowo obawiała się ucieczki, córka zdołała przekonać ją do opuszczenia Grega. W tym samym czasie Bożydar po kłótni z Mileną wyprowadził się z domu, a próba pogodzenia rodziców przez ich syna zakończyła się kolejną awanturą. Czego teraz się spodziewać?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Na Wspólnej” odcinek 4311 - streszczenie

Weronika spróbuje pojechać z Eweliną na komendę, aby uzyskać dla niej oficjalny zakaz zbliżania się dla Kalskiego. Ich plany zostaną jednak brutalnie przerwane przez Grega, który wpadnie do domu i wpadnie w furię. Mężczyzna zacznie szarpać Roztocką i odepchnie ją tak mocno, że prawniczka uderzy głową o stopień schodów i osunie się na ziemię nieprzytomna. Ula odzyska przytomność w mieszkaniu Wysockiego zupełnie zdezorientowana. Choć wykładowca będzie ją uspokajał, że do niczego nie doszło, dziewczyna ucieknie, gdy odkryje, że nie pamięta wysyłanych w nocy wiadomości. Kiedy później odmówi kolejnego spotkania, profesor przejdzie do bezwzględnego szantażu. Brygida postanowi dać Jolancie jeszcze jedną szansę na odbudowanie relacji, mimo że ta wcześniej dopuściła się kradzieży. Tymczasem Milena zaliczy swój pierwszy udany występ na żywo, jednak radosną celebrację sukcesu z Adrianem przerwie nagłe pojawienie się Ilony.

„Na Wspólnej” odcinek 4311 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4311. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany już w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” od lat przyciąga widzów przed ekrany, opowiadając o losach mieszkańców jednej z warszawskich ulic. Historia skupia się na codzienności kilku zaprzyjaźnionych rodzin, ich wzajemnych relacjach, zawodowych wzlotach oraz bolesnych dramatach. Scenarzyści nie unikają trudnych tematów, takich jak zdrady, skomplikowane romanse czy walka z chorobami. Serial w realistyczny sposób pokazuje, jak zwykłe sprawy mogą przerodzić się w wydarzenia zmieniające życie bohaterów. Produkcja TVN jest ceniona za autentyczność i poruszanie aktualnych problemów społecznych. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

15