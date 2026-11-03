Dziedzictwo, odcinek 1067: Poyraz straci żonę przez Pelin! Ludzie Atakana okażą się bezwzględni - ZDJĘCIA

Pelin zwabi Nanę w zasadzkę w 1067. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Decyzja Poyraza o wyborze Nany i definitywnym zamknięciu dawnego związku to coś, z czym Pelin wciąż nie umie się pogodzić. Choć już w 1063. odcinku "Dziedzictwa" bohater otwarcie zakomunikował jej, że traktuje ją wyłącznie jako przyjaciółkę, odrzucona kobieta nie porzuciła starań o jego względy. Z kolei w 1066. odcinku "Dziedzictwa" Pelin celowo zataiła przed Poyrazem informację o szykowanym uprowadzeniu Nany. Doszła bowiem do wniosku, że pozbycie się konkurentki pomoże jej na nowo zdobyć serce dawnego partnera.

Podjęte przez nią kroki doprowadzą w 1067. odcinku do prawdziwej tragedii. Kierująca się zazdrością Pelin podstępnie wyprowadzi Nanę poza teren dzielnicy, oddając ją bezpośrednio w ręce ludzi Atakana. Zupełnie nieświadoma zasadzki kobieta zostanie w ten sposób uprowadzona przez brutalnych oprychów.

Atakan w serialu "Dziedzictwo" porwie Nanę, aby zmusić Poyraza do oddania siostry

Mózgiem całej operacji jest żądny zemsty Atakan, którego głównym celem pozostaje przejęcie Pelin. Dokładny plan porwania Nany nakreślił on już w 1064. odcinku "Dziedzictwa", zamierzając użyć zakładniczki jako karty przetargowej i zmusić Poyraza do uległości. Choć Pelin doskonale wiedziała o tych zamiarach, nie ostrzegła rywalki i postanowiła przekuć całe zagrożenie we własny sukces. Przez tę bezwzględną manipulację ukochana żona Poyraza znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Sam bohater może nawet nie podejrzewać, że do dramatu jego wybranki walnie przyczyniła się kobieta, która nieustannie zabiega o jego uczucia.

"Dziedzictwo" odcinek 1067. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w TVP1?

Widzowie mogą śledzić premierowe odsłony telenoweli "Dziedzictwo" każdego dnia o godzinie 16.00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Telewizyjna premiera 1067. odcinka odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Po zakończeniu emisji na antenie wszystkie części produkcji trafiają także do sieci i można je odtworzyć w serwisie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo" i kto występuje w obsadzie produkcji?

Cieszący się ogromną popularnością serial "Dziedzictwo", znany w oryginale jako "Emanet", skupia się wokół wątków miłosnych, życiowych dramatów oraz determinacji w walce o bliskich. Osierocony po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego zasadniczego i surowego stryja Yamana. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy w ich domu zjawia się skromna ciotka chłopca, Seher, co szybko prowadzi do wybuchu silnych emocji. Choć początkowo opiekunowie darzą się niechęcią i muszą mierzyć się z intrygami nieprzyjaciół, między Yamanem a Seher stopniowo rodzi się głębokie uczucie, które staje się dla wychowanka jedyną szansą na normalność.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą jednak wstrząsający zwrot akcji, stawiając głównych bohaterów w obliczu nieodwracalnej tragedii. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, obowiązek opieki nad małym Yusufem oraz zadanie dalszego prowadzenia rodzinnego dziedzictwa przejmuje na siebie Nana Maryam.

Wkrótce pojawiają się nowe komplikacje, ponieważ nad głową Nany zbierają się czarne chmury w postaci widma przymusowej deportacji. Aby uchronić kobietę przed wydaleniem z kraju i nie dopuścić do kolejnego załamania w życiu małego Yusufa, pomocną dłoń wyciąga do niej Poyraz. Bohater decyduje się na zawarcie z Naną fikcyjnego związku małżeńskiego, a ten podyktowany wyłącznie rozsądkiem krok staje się początkiem zupełnie nowych napięć, silnych emocji oraz rodzącej się między nimi więzi.

W obsadzie tej tureckiej produkcji znaleźli się między innymi: Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı, Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher Kırımlı, a także Nanuka Stambolishvili jako Nana oraz Nik Xhelilaj kreujący bohatera o imieniu Poyraz, którym na ekranie towarzyszy Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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