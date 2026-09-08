W poprzednim odcinku Krzysztof odebrał telefon od Basi. Kobieta żyła i dzwoniła z cudzego telefonu. Wysłała mężowi lokalizację i błagała, żeby natychmiast po nią przyjechał. Smolny zawiózł ją do szpitala, gdzie okazało się, że jej stan jest dobry. Badania miały wyjaśnić, czym została uśpiona, a później czekało ją jeszcze przesłuchanie. Zdybicka chciała sprzedać bar Zięby bankowi, ale Honorata i Roman, wspierani przez Michała, pokrzyżowali jej plany. Włodek przyznał jednak, że bez Marii nie widzi przyszłości tego miejsca. Wtedy pojawiła się Dorota, nowa znajoma Zięby, gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa szukała inspiracji do powieści erotycznej, więc poprosiła o pomoc swojego dorosłego ucznia, specjalistę od gadżetów erotycznych. Wkrótce dołączyli do nich Danuta i Marek.

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„Na Wspólnej” odcinek 4277 - streszczenie

Po dwóch tygodniach abstynencji Julka, za zgodą terapeuty, ma wrócić do szkoły. Ania będzie miała wątpliwości, ale Igor uwierzy, że córka poradzi sobie z tym krokiem. Postanowi sam odwozić ją do szkoły i odbierać po zajęciach. Julka nawet nie przekroczy jednak progu budynku. Zamiast tego pójdzie prosto do dilera po kolejną dawkę narkotyków. Kiedy Igor przywiezie ją do domu, używki będą już działać. Tymczasem Gwiazda w panice zacznie szukać żony, przekonany, że ona także mogła zostać porwana. Marcelina przeprowadzi wywiad z Andrzejem, który przed kamerami przyzna się do handlu dyplomami. Policja zatrzyma Jana Rybę, a Brzozowski po programie pojedzie na komisariat w towarzystwie synów. Danuta przeprosi Marka za niezręczną sytuację, w której zastał ją z Teresą i jej uczniem. Janusz będzie chciał wszystko mu wyjaśnić, ale na piwo przyjdzie z niczego nieświadomą Halinką. Teresa przygotuje za to hotelową randkę z Rafałem. W prowokacyjnym przebraniu będzie czekać na niego w pokoju.

„Na Wspólnej” odcinek 4277 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4277. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 15 września 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Julka podejmie wtedy decyzję, która mocno zaniepokoi jej bliskich.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, kłopoty w związkach i pracy, a także konflikty, choroby, zdrady oraz powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin pokazują, jak zwykłe sprawy potrafią zmienić relacje między bliskimi. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg