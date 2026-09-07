W poprzednim odcinku Krzysztof wściekł się, gdy policjanci wypuścili Jana Rybę. Funkcjonariusze liczyli, że Ryba doprowadzi ich do miejsca, w którym przetrzymywana jest Basia. Tymczasem Wiola śledziła Andrzeja i dotarła do opuszczonego domu, gdzie Brzozowski więził byłą żonę. Uwolniła kobietę, a załamany Andrzej postanowił odebrać sobie życie. Teresa spotkała się z Marcinem, dawnym chłopakiem i wuefistą, by poprosić go o opinię na temat swojej powieści erotycznej. Gdy Marcin pochwalił książkę, Teresa pod wpływem emocji rzuciła mu się na szyję. Wszystko zobaczył jej mąż. Zainspirowana lekturą Danka przygotowała Markowi niespodziankę w sypialni. Igor nalegał, żeby Anka i Jaś wrócili do domu, a Ewie tłumaczył, że terapeutka Julki zauważa poprawę. Nastolatka chciała wrócić do szkoły i przeprosiła rodzinę. Niespodziewanie do Nowaków zapukał jednak Leon, który poprosił o rozmowę z dziewczyną.

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„Na Wspólnej” odcinek 4276 - streszczenie

Krzysztof odbierze telefon od Basi, która zadzwoni z cudzego telefonu. Kobieta wyśle mężowi lokalizację i będzie błagała, żeby natychmiast po nią przyjechał. Smolny zawiezie żonę do szpitala. Jej stan będzie dobry, ale lekarze sprawdzą, czym była usypiana. Basię czeka też przesłuchanie. Tymczasem Zdybicka będzie chciała sprzedać bankowi bar Zięby, lecz Honorata, Roman i Michał pokrzyżują jej plany. Włodek przyzna jednak, że bez Marii nie widzi przyszłości dla lokalu. Wtedy zjawi się Dorota, nowa znajoma Zięby, która będzie gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa zacznie szukać inspiracji do powieści erotycznej. Poprosi o pomoc dorosłego ucznia, specjalistę od gadżetów erotycznych, a wkrótce dołączą do nich Danuta i Marek.

„Na Wspólnej” odcinek 4276 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4276. odcinek „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć 14 września 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Krzysztof odnajdzie Basię i zawiezie ją do szpitala. Kobietę czekają badania, które mogą wyjaśnić, czym była usypiana.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy i telenowela o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, kłopotami w związkach, sprawami zawodowymi, chorobami, zdradami i powrotami z przeszłości. Losy kilku powiązanych rodzin łączą codzienne troski z dramatycznymi wydarzeniami, które wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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