W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” w wielu domach panowała nerwowa atmosfera. Ada nie odstępowała pobitej Zoi i próbowała namówić ją, żeby na dobre odeszła od oprawcy. Greg z kolei znęcał się nad żoną psychicznie, potrafił zrobić awanturę nawet o zwykły krem do twarzy. Krzysztof Smolny i Sławek szukali śladów Basi, a w redakcji padły brutalne groźby. Tymczasem porwana kobieta była przetrzymywana w piwnicy, gdzie porywacz podał jej niebezpieczną substancję. Jak te wydarzenia odbiją się na mieszkańcach Wspólnej?

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Na Wspólnej odc. 4271 - streszczenie

Lew Nalepa próbuje porozmawiać ze skatowaną Zoją, ale kobieta jest tak przestraszona, że nie chce współpracować. Gdy w szpitalu zjawia się młody mężczyzna i wypytuje o jej stan, lekarz w złości rzuca się na niego. Po chwili okazuje się jednak, że to brat poszkodowanej. W domu Grega i Eweliny też jest gorąco, bo ich córka błaga matkę, żeby przestała znosić upokorzenia ze strony męża. Tymczasem w ośrodku dla młodzieży mąż Weroniki i Seba znajdują nowego trenera skrępowanego i z zaklejonymi ustami. Na koniec Agierowa spotyka się z Kwiatkowskim, ale rozmowa szybko się urywa, gdy mężczyzna wyznaje skrywaną prawdę.

Na Wspólnej odc. 4271 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić w TVN. W tym tygodniu serial wraca do wątków, które ostatnio trzymają widzów w napięciu. Jeśli chcesz być na bieżąco, zarezerwuj czas we wtorkowy wieczór. Premierowy odcinek 4271 zostanie wyemitowany 3 września 2026 roku o 20:15 w TVN.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat pokazuje codzienność mieszkańców Warszawy. Historia skupia się na losach kilku rodzin i ich problemach, od pracy i zdrowia po skomplikowane relacje. Przez lata nie brakowało zwrotów akcji, które wywracały życie bohaterów do góry nogami. W obsadzie niezmiennie pojawiają się znani polscy aktorzy. Na ekranie zobaczymy między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)