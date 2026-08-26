Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4271

Redakcja se.pl
aszu
2026-08-26 6:04

W odcinku 4271 „Na Wspólnej” lekarze próbują dotrzeć do skatowanej pacjentki, ale kobieta boi się powiedzieć, kto ją skrzywdził. W domu Eweliny robi się coraz trudniej, bo córka nie chce dłużej patrzeć na to, co dzieje się między rodzicami. A w ośrodku dla trudnej młodzieży sprawy wymykają się spod kontroli, gdy dochodzi do wstrząsającego incydentu z nowym trenerem.

W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” w wielu domach panowała nerwowa atmosfera. Ada nie odstępowała pobitej Zoi i próbowała namówić ją, żeby na dobre odeszła od oprawcy. Greg z kolei znęcał się nad żoną psychicznie, potrafił zrobić awanturę nawet o zwykły krem do twarzy. Krzysztof Smolny i Sławek szukali śladów Basi, a w redakcji padły brutalne groźby. Tymczasem porwana kobieta była przetrzymywana w piwnicy, gdzie porywacz podał jej niebezpieczną substancję. Jak te wydarzenia odbiją się na mieszkańcach Wspólnej?

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Na Wspólnej odc. 4271 - streszczenie

Lew Nalepa próbuje porozmawiać ze skatowaną Zoją, ale kobieta jest tak przestraszona, że nie chce współpracować. Gdy w szpitalu zjawia się młody mężczyzna i wypytuje o jej stan, lekarz w złości rzuca się na niego. Po chwili okazuje się jednak, że to brat poszkodowanej. W domu Grega i Eweliny też jest gorąco, bo ich córka błaga matkę, żeby przestała znosić upokorzenia ze strony męża. Tymczasem w ośrodku dla młodzieży mąż Weroniki i Seba znajdują nowego trenera skrępowanego i z zaklejonymi ustami. Na koniec Agierowa spotyka się z Kwiatkowskim, ale rozmowa szybko się urywa, gdy mężczyzna wyznaje skrywaną prawdę.

Na Wspólnej odc. 4271 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić w TVN. W tym tygodniu serial wraca do wątków, które ostatnio trzymają widzów w napięciu. Jeśli chcesz być na bieżąco, zarezerwuj czas we wtorkowy wieczór. Premierowy odcinek 4271 zostanie wyemitowany 3 września 2026 roku o 20:15 w TVN.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat pokazuje codzienność mieszkańców Warszawy. Historia skupia się na losach kilku rodzin i ich problemach, od pracy i zdrowia po skomplikowane relacje. Przez lata nie brakowało zwrotów akcji, które wywracały życie bohaterów do góry nogami. W obsadzie niezmiennie pojawiają się znani polscy aktorzy. Na ekranie zobaczymy między innymi:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba w kuchni. O losach bohaterów Na Wspólnej przeczytasz w SE Superseriale.
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