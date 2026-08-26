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W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” w wielu domach panowała nerwowa atmosfera. Ada nie odstępowała pobitej Zoi i próbowała namówić ją, żeby na dobre odeszła od oprawcy. Greg z kolei znęcał się nad żoną psychicznie, potrafił zrobić awanturę nawet o zwykły krem do twarzy. Krzysztof Smolny i Sławek szukali śladów Basi, a w redakcji padły brutalne groźby. Tymczasem porwana kobieta była przetrzymywana w piwnicy, gdzie porywacz podał jej niebezpieczną substancję. Jak te wydarzenia odbiją się na mieszkańcach Wspólnej?
Na Wspólnej odc. 4271 - streszczenie
Lew Nalepa próbuje porozmawiać ze skatowaną Zoją, ale kobieta jest tak przestraszona, że nie chce współpracować. Gdy w szpitalu zjawia się młody mężczyzna i wypytuje o jej stan, lekarz w złości rzuca się na niego. Po chwili okazuje się jednak, że to brat poszkodowanej. W domu Grega i Eweliny też jest gorąco, bo ich córka błaga matkę, żeby przestała znosić upokorzenia ze strony męża. Tymczasem w ośrodku dla młodzieży mąż Weroniki i Seba znajdują nowego trenera skrępowanego i z zaklejonymi ustami. Na koniec Agierowa spotyka się z Kwiatkowskim, ale rozmowa szybko się urywa, gdy mężczyzna wyznaje skrywaną prawdę.
Na Wspólnej odc. 4271 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić w TVN. W tym tygodniu serial wraca do wątków, które ostatnio trzymają widzów w napięciu. Jeśli chcesz być na bieżąco, zarezerwuj czas we wtorkowy wieczór. Premierowy odcinek 4271 zostanie wyemitowany 3 września 2026 roku o 20:15 w TVN.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat pokazuje codzienność mieszkańców Warszawy. Historia skupia się na losach kilku rodzin i ich problemach, od pracy i zdrowia po skomplikowane relacje. Przez lata nie brakowało zwrotów akcji, które wywracały życie bohaterów do góry nogami. W obsadzie niezmiennie pojawiają się znani polscy aktorzy. Na ekranie zobaczymy między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)