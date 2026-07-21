Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4253

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Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zawirowań, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Michał zaproponował Lucy wspólne mieszkanie, ale radosne plany szybko zniszczył skandal, gdy Ignacy odkrył w sieci kompromitujące zdjęcie partnerki ojca i w odwecie nie wpuścił jej do domu. Równie niepokojąco zrobiło się u Basi, która zaczęła podejrzewać Smolnego o zdradę, choć ten próbował ratować sytuację żarliwym wyznaniem miłości. Tymczasem Marcelina wynegocjowała od męża sporą sumę na dokończenie artykułu, co Gwiazda uzależnił od jej powrotu do domu. Szpitalne korytarze stały się z kolei miejscem dramatu Krystyny, której niedoszły partner trafił na kardiologię i zasłabł na widok czułych gestów profesor Agier wobec innego mężczyzny. Zobaczmy, jakie jeszcze niespodzianki przygotował los dla waszych ulubieńców.
"Na Wspólnej" odc. 4253 - streszczenie
Marcelina decyduje się na spotkanie z Janem Rybą, aby sfinalizować zakup nielegalnego dyplomu magistra. Nie ma jednak pojęcia, że Smolny podąża jej śladem i dokumentuje całą transakcję, zdobywając przy tym dane innych osób korzystających z usług oszusta. Tymczasem Sandra wykrada spinkę Marceliny i podrzuca ją Basi, sugerując, że Krzysztof spędził czas z Gwiazdową w Poznaniu. Pod wpływem tych rewelacji zdenerwowana Basia postanawia wyrzucić męża z mieszkania. W innym wątku Bożydar wraca do pomysłu kupna lokalu na dachu i aranżuje spotkanie z Baliszewskim oraz Zdybicką za pośrednictwem Brygidy. Milena stawia mu jednak twarde warunki dotyczące ich małżeństwa, grożąc rozwodem w przypadku braku przebaczenia. W szpitalu Juliusz zauważa profesor Agier odwiedzającą tajemniczego pacjenta, który, jak się okazuje, tylko symuluje stan nieprzytomności. Dodatkowo postawa Juliusza wobec Andżeli sprawia, że Krystyna zaczyna postrzegać go w znacznie lepszym świetle.
"Na Wspólnej" odc. 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tej polskiej telenoweli nie muszą długo czekać na rozwiązanie nowych problemów małżeńskich Basi i Krzysztofa. Kolejne perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej zostaną pokazane standardowo na antenie głównej stacji. Emisja tego konkretnego epizodu odbędzie się w środku tygodnia wieczorową porą. Premiera "Na Wspólnej" o numerze 4253 zaplanowana jest na 28 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Ta popularna polska produkcja już od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze sympatyków, którzy śledzą codzienne życie sąsiadów z Warszawy. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach rodzinnych, problemach zawodowych oraz życiowych dramatach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Przez dekady obserwowaliśmy, jak postacie dojrzewają, zmieniają pracę i radzą sobie z trudnymi wyborami moralnymi. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki życiowym historiom i stałej grupie lubianych aktorów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)