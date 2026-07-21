Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4253

Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zawirowań, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Michał zaproponował Lucy wspólne mieszkanie, ale radosne plany szybko zniszczył skandal, gdy Ignacy odkrył w sieci kompromitujące zdjęcie partnerki ojca i w odwecie nie wpuścił jej do domu. Równie niepokojąco zrobiło się u Basi, która zaczęła podejrzewać Smolnego o zdradę, choć ten próbował ratować sytuację żarliwym wyznaniem miłości. Tymczasem Marcelina wynegocjowała od męża sporą sumę na dokończenie artykułu, co Gwiazda uzależnił od jej powrotu do domu. Szpitalne korytarze stały się z kolei miejscem dramatu Krystyny, której niedoszły partner trafił na kardiologię i zasłabł na widok czułych gestów profesor Agier wobec innego mężczyzny. Zobaczmy, jakie jeszcze niespodzianki przygotował los dla waszych ulubieńców.

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"Na Wspólnej" odc. 4253 - streszczenie

Marcelina decyduje się na spotkanie z Janem Rybą, aby sfinalizować zakup nielegalnego dyplomu magistra. Nie ma jednak pojęcia, że Smolny podąża jej śladem i dokumentuje całą transakcję, zdobywając przy tym dane innych osób korzystających z usług oszusta. Tymczasem Sandra wykrada spinkę Marceliny i podrzuca ją Basi, sugerując, że Krzysztof spędził czas z Gwiazdową w Poznaniu. Pod wpływem tych rewelacji zdenerwowana Basia postanawia wyrzucić męża z mieszkania. W innym wątku Bożydar wraca do pomysłu kupna lokalu na dachu i aranżuje spotkanie z Baliszewskim oraz Zdybicką za pośrednictwem Brygidy. Milena stawia mu jednak twarde warunki dotyczące ich małżeństwa, grożąc rozwodem w przypadku braku przebaczenia. W szpitalu Juliusz zauważa profesor Agier odwiedzającą tajemniczego pacjenta, który, jak się okazuje, tylko symuluje stan nieprzytomności. Dodatkowo postawa Juliusza wobec Andżeli sprawia, że Krystyna zaczyna postrzegać go w znacznie lepszym świetle.

"Na Wspólnej" odc. 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej polskiej telenoweli nie muszą długo czekać na rozwiązanie nowych problemów małżeńskich Basi i Krzysztofa. Kolejne perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej zostaną pokazane standardowo na antenie głównej stacji. Emisja tego konkretnego epizodu odbędzie się w środku tygodnia wieczorową porą. Premiera "Na Wspólnej" o numerze 4253 zaplanowana jest na 28 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna polska produkcja już od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze sympatyków, którzy śledzą codzienne życie sąsiadów z Warszawy. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach rodzinnych, problemach zawodowych oraz życiowych dramatach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Przez dekady obserwowaliśmy, jak postacie dojrzewają, zmieniają pracę i radzą sobie z trudnymi wyborami moralnymi. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki życiowym historiom i stałej grupie lubianych aktorów. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)