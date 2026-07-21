Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4252

Życie w popularnej warszawskiej kamienicy nabrało ostatnio wyjątkowego tempa, a minione dni przyniosły sporo zamieszania w serialu "Na Wspólnej". Powrót Igora i Ani ze szpitala do domu nie należał do najspokojniejszych, gdyż na miejscu zastali skacowaną Julkę oraz wysłuchali skarg sąsiadki na głośne zachowanie dziewczyny. Mimo że nastolatka próbowała tłumaczyć się sprzątaniem, Ania od razu dostrzegła jej ogromne roztrzęsienie, które tylko pogłębił pilny telefon od wychowawczyni. Równolegle u Elizy i Jarka panowała nerwowość związana z powrotem Juniora, natomiast sam Jarek zaliczył niespodziewane spotkanie z Martyną, która o dziwo nie miała do niego żalu o milczenie po wspólnie spędzonej nocy. Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak miłosne igraszki Lucy i Michała, które przerwało nagłe wejście Ignacego z kolegą robiącym kobiecie ukradkiem zdjęcie w samej bieliźnie. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4252 - streszczenie

Michał postanawia zrobić kolejny krok w swoim związku i proponuje Lucy, aby się do niego wprowadziła. Kobieta reaguje na tę propozycję entuzjastycznie, jednak prosi ukochanego, by najpierw skonsultował tę decyzję ze swoim synem. W tym samym czasie kolega Ignacego odkrywa w internecie jej fotografię zamieszczoną na stronie agencji towarzyskiej. Wstrząśnięty chłopak postanawia sprawdzić sytuację na własną rękę i dzwoni do partnerki ojca, prowokacyjnie dopytując o cenę za wspólnie spędzony czas. Wieczorem sytuacja zaognia się jeszcze bardziej, gdy Ignacy stanowczo odmawia wpuszczenia kobiety do mieszkania. Równolegle w wątku Basia stara się dowiedzieć prawdy o wyjeździe Smolnego do Poznania, podejrzewając męża o zdradę, on zaś próbuje uspokoić ją deklaracjami uczuć. Z kolei w szpitalu Juliusz traci przytomność, gdy zauważa profesor Agier okazującą czułość innemu mężczyźnie.

"Na Wspólnej" odc. 4252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu z nas nie wyobraża sobie zakończenia dnia bez sprawdzenia, jak potoczyły się losy ulubionych mieszkańców warszawskiej kamienicy. Produkcja od lat dba o to, by każda kolejna odsłona losów rodzin Ziębów czy Brzozowskich pojawiała się w ramówce w sposób przewidywalny dla odbiorcy. Stała pora emisji pozwala na spokojne zaplanowanie wieczoru i śledzenie skomplikowanych relacji między bohaterami przy domowej herbacie. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszego rozwoju wydarzeń u Ignacego i Michała, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek numer 4252 zostanie wyemitowany 27 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie kanału TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od dekad towarzyszy nam w codziennym życiu i pokazuje, że każda ulica ma swoje tajemnice. Możemy w nim podglądać, jak mieszkańcy jednej z warszawskich kamienic radzą sobie z kłopotami w pracy, chorobami czy trudnymi powrotami do dawnych partnerów. To opowieść o zwykłych ludziach, których życie bywa tak samo skomplikowane i nieprzewidywalne jak nasze własne, co czyni ich nam niezwykle bliskimi. Wątki miłosne przeplatają się tu z kryminalnymi zagadkami, a wszystko to dzieje się w sercu stolicy. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)