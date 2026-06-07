Na Wspólnej, odcinki 4232-4235: Julka zrobi z Anki wariatkę. Igor uwierzy w kłamstwa córki! Brygida odwoła ślub - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" przez całe wakacje w TVN! Nie będzie przerwy w emisji odcinków

"Na Wspólnej" zostaje na antenie TVN przez całe lato. W przeciwieństwie do innych polskich seriali nowe odcinki będą emitowane przez wakacje. Nie będzie przerwy wakacyjnej w emisji, więc widzowie nie tylko w czerwcu, ale także w lipcu i w sierpniu będą śledzili trzymające w napięciu losy bohaterów "Na Wspólnej".

Scenarzyści hitowego serialu TVN zadbali o to, żeby emocje sięgały zenitu, a wątki, które będą się rozgrywały w kolejnych odcinkach dostarczyły coraz więcej emocji. Poniżej znajdują się streszczenia odcinków "Na Wspólnej" od 4232 do 4235, które będą emitowane od poniedziałku, 22.06.2026 do czwartku, 25.06.2026, czyli w czwartym tygodniu czerwca.

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"Na Wspólnej" odcinek 4232 - poniedziałek, 22.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Julka przerywa rozmowę Igora i Ani o jej wczorajszym zachowaniu. Gdy zostaje z ojcem sama, oskarża Ankę o podawanie synkowi kropli uspokajających. Przerażony Igor zaczyna podejrzewać najgorsze i prosi Ewę (Ewa Gawryluk), by miała Anię na oku. Tymczasem Julka odwiedza babcię i prosi ją o pomoc w zdobyciu tabletek antykoncepcyjnych.

Andrzej (Tomasz Schimscheiner) chce wycofać się z nielegalnego procederu sprzedaży fałszywych dyplomów, ale wspólnik nie zamierza rezygnować z dochodowego interesu. Wiola zleca detektywowi odnalezienie pewnej osoby. Wieczorem dostaje jej adres.

Włodek (Mieczysław Hryniewicz) szykuje się do wyjazdu do Hiszpanii po Marię (śp. Bożena Dykiel). Przed lotem musi jeszcze zmierzyć się z Zdzisiem Muszką ((Piotr Cyrwus), który chce przejąć prowadzenie baru.

"Na Wspólnej" odcinek 4233 - wtorek, 23.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Hofferowie z entuzjazmem prowadzą bar Ziębów i pomagają przy wnuku. Roman (Waldemar Obłoza) odbiera dziecko Marty (Joanna Jabłczyńska) z klubu malucha, lecz na Wspólnej Edward zauważa, że chłopiec w wózku to nie Tymek. Przerażeni dziadkowie wracają do placówki, gdzie spotykają matkę dziecka gotową wezwać policję.

Tymczasem Anka odsuwa się od Igora. Jest zraniona po tym, jak partner uwierzył w kłamstwa Julki o podawaniu przez nią leków Jasiowi. Z kolei nastolatka gra ofiarę i szuka wsparcia u Leona (Borys Otawa), który daje jej narkotyki.

Matka Brygidy, Jolanta (Małgorzata Peczyńska), chwali się Michałowi (Robert Kudelski) i Lucy (Marta Cichorska) bogatym narzeczonym córki. Brzozowski jest zazdrosny. Wkrótce Remek (Maciej Kobiela) znajduje u Brygidy skradzioną z willi jego rodziców bransoletę.

"Na Wspólnej" odcinek 4234 - środa, 24.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Remek i Brygida wyznaczają ślub za dwa tygodnie. Podczas ustalania listy gości dziewczyna wyznaje, że Lucyna, przyjaciółka jej matki, jest złodziejką. Remek oskarża Jolantę i jej koleżankę o kradzież biżuterii z willi jego rodziców. Żąda jej zwrotu, grożąc konsekwencjami.

Andrzej szczerze rozmawia z Danielem (Michał Tomala). Mówi, że chce wrócić do Warszawy. Tymczasem Wiola trafia pod wskazany przez detektywa adres i zastaje córkę narkomankę w tragicznym stanie.

Przebywający w Hiszpanii Włodek zostaje uspokojony przez Honoratę i Zofię dobrymi wieściami z baru. Niestety później Muszko swoją głośną krytyką pierogów zniechęca do lokalu innych gości. Potajemnie ogląda też wentylację baru.

"Na Wspólnej" odcinek 4235 - czwartek, 25.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Brygida informuje matkę, że ślub z Remkiem odbędzie się dopiero za rok. Jolanta uznaje, że to skutek kradzieży biżuterii z domu Klusków i namawia Lucynę do oddania łupów. Wieczorem spotyka się z Kluskami w towarzystwie Tobiasza, który rozpoznaje Milenę z aplikacji randkowej. Ta również ma tam profil, co Jolanta zamierza wykorzystać.

W redakcji Smolny (Łukasz Konopak) przydziela żonie prezesa Gwiazdy (Zbigniew Suszyński) staż pod opieką Sandry (Ina Sobala), co wpędza szefa w panikę.

Tymczasem mieszkańcy Wspólnej skarżą się na zapachy z baru. Ktoś uszkodził wentylację. Muszko zbiera podpisy pod petycją o zamknięcie lokalu.

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