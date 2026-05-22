Na Wspólnej, odcinki 4221-4223. Czerski traci pamięć, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka

Najnowsze odcinki "Na Wspólnej" (4221, 4222 i 4223) zaskoczą nagromadzeniem dramatycznych wydarzeń. Wyjdzie na jaw, że niepokojące i porywcze zachowanie Czerskiego było spowodowane nowotworem mózgu. Na domiar złego, po zabiegu Mariusz straci pamięć, przez co zupełnie zapomni o istnieniu Oli. Sytuację postanowi wykorzystać Zduński, który spróbuje przekonać chorego, że on i Ola są parą. W międzyczasie Julka doświadczy przerażających skutków zażycia narkotyków, a Sławek rozpocznie śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej zamieszanej w problemy Damiana. Andrzeja spotka niepokojąca sytuacja - będzie śledzony, natomiast Eliza przeżyje trudne chwile, stając oko w oko z kochanką Jarka. Więcej informacji znajdziecie w poniższych streszczeniach odcinków.

Julka w tarapatach przez narkotyki. "Na Wspólnej" odcinek 4221 (1 czerwca)

Julka zmaga się z koszmarnymi konsekwencjami zażycia środków odurzających razem z Leonem. W panice próbuje wrócić do domu, jednak chłopak zatrzymuje ją, tłumacząc, że w takim stanie nie powinna pokazywać się ojcu. W tym samym czasie zmartwiony Igor niecierpliwie oczekuje na powrót córki. Kiedy Julka wreszcie wraca, manipuluje faktami tak sprawnie, że Igor... zaczyna dziękować Leonowi za troskę o jego dziecko! Z kolei Ola zmaga się z ogromnym poczuciem winy. Czekając na przebudzenie Mariusza, dowiaduje się od lekarza, że za agresywne zachowanie męża odpowiadał guz płata czołowego. Ola dręczy się myślą, że opuściła chorego w potrzebie, a matka Mariusza nie szczędzi jej gorzkich słów. Ten trudny moment postanawia wykorzystać Zduński, klient Oli, który nagle staje się dla niej niezwykle opiekuńczy! W redakcji Smolnego zjawia się żona Gwiazdy, a Krzysztof decyduje się zataić przed Marceliną informację o niewierności jej męża. Rozwścieczona Sandra informuje kochanka, że to Igor zdradził ich tajemnicę Smolnemu i domaga się zwolnienia Nowaka. Tymczasem Michał ma niespodziewane spotkanie ze swoim bratem, Andrzejem. Były partner Basi informuje o swoim rozwodzie i zamierza przekazać Michałowi swoje nieruchomości...

Operacja Mariusza i knowania Zduńskiego. "Na Wspólnej" odcinek 4222 (2 czerwca)

Nadchodzi dzień pilnej operacji mózgu Czerskiego. Ola od rana jest w szpitalu. Otylia wypytuje o możliwe komplikacje, jednak Mariusz ignoruje ostrzeżenia o padaczce czy utracie pamięci. W czasie gdy medycy walczą o zdrowie jej męża, Ola próbuje ratować jego pozycję zawodową, spotykając się z Zakościelnym. Niestety, po wybudzeniu z narkozy Mariusz nie wie, kim jest Ola! Rozpaczającą kobietę czule obejmuje Zduński, co nie uchodzi uwadze Otylii. Leon pojawia się u Julki, demonstrując Igorowi swoją słowność, a w tajemnicy przyznaje dziewczynie, że potrzebuje pieniędzy z powodu zalanego sprzętu muzycznego. Nowak, który wraca do pracy, zostaje przywitany pogróżkami od Sandry. Niedługo potem w redakcji wybucha awantura – Gwiazda atakuje Smolnego i Nowaka, na co Igor stanowczo reaguje. Z kolei Michał nie godzi się na przyjęcie majątku od Andrzeja, nie darząc brata zaufaniem. Zraniony Andrzej spotyka się u Basi ze swoją wnuczką i synową Adą, jednak jego syn odmawia kontaktu. Kiedy Brzozowski opuszcza mieszkanie byłej żony, wpada na Smolnego – spotkanie to zostaje potajemnie uwiecznione na zdjęciach przez nieznaną osobę!

Zduński realizuje podstępny plan, a Eliza walczy o małżeństwo. "Na Wspólnej" odcinek 4223 (3 czerwca)

Zduński posuwa się do bezczelnego kłamstwa. Odwiedza Mariusza i wmawia pacjentowi, że on i Ola są teraz parą. Otylia dolewa oliwy do ognia, potwierdzając, że widziała ich w dwuznacznej sytuacji. Zmanipulowany Mariusz wyrzuca żonę z sali. Gdy teściowa wspomina Oli o wizycie tajemniczego mężczyzny, ta od razu orientuje się w sytuacji i z wściekłością atakuje Zduńskiego. Sławek kontynuuje śledztwo w sprawie deweloperskiej szajki, odpowiedzialnej za uciszenie Cieślika. Wraz z Kają przyciska Zenka, który w końcu przyznaje się do kradzieży telefonu Damiana! Policjant zamierza teraz użyć podejrzanych znajomości Zenka. W międzyczasie Monika stara się chronić Kajetana przed hejtem, jednak szkoła proponuje nauczanie domowe, umywając ręce, co niezwykle irytuje Cieślikową. Eliza ponownie zjawia się u Bergów, licząc na uratowanie związku z Jarkiem. Mąż jednak twardo stawia sprawę – nie umie wybaczyć i informuje o konieczności spotkania z kuratorką w celu omówienia planowanego rozwodu. Gdy para idzie razem na Wspólną, ich drogi krzyżują się z Wrońską – kobietą, z którą Jarek niedawno spędził noc. Sytuacja staje się wyjątkowo krępująca…

