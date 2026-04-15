Na Wspólnej, odcinki 4197-4198. Darek zdemaskuje Kalinę, a Kasia przygotuje zasadzkę na Łukasza

Darek demaskuje fałszywą świadkową w "Na Wspólnej"

Kojarzycie Kamę z serialu "Na Wspólnej"? To właśnie ta aktorka odgrywała rolę oddanej przyjaciółki oraz świadkowej Kaliny w trakcie jej ślubu z Tadkiem. Wkrótce Darek dowie się o tej bezczelnej mistyfikacji. Żbik wpadnie na trop oszustwa i odkryje, że kobieta była po prostu podstawiona, co postanowi natychmiast wykorzystać, by ostatecznie zakończyć wyczerpujący konflikt z Kaliną. W tym samym czasie Kasia we współpracy z Anetą przygotują sprytną zasadzkę na Łukasza. Dokładne streszczenia odcinków 4197 oraz 4198, które zostaną wyemitowane 20 i 21 kwietnia, ujawniają więcej interesujących szczegółów.

Darek Żbik zdobywa dowody na Kalinę. Streszczenie 4197. odcinka "Na Wspólnej"

Czy romans Elizy i Bartka wreszcie ujrzy światło dzienne? Wichrowski od samego rana bombarduje Elizę telefonami, a ta zbywa męża wymówkami o rzekomych ofertach handlowych. Bergowie udają się z Juniorem na komendę i czują ogromną ulgę, gdy dowiadują się, że rodzice pobitych nastolatków wycofali oficjalną skargę. Jarek przygotowuje dla żony niespodziankę, planując wspólny czas, ale wtedy Eliza otrzymuje wiadomość od Bartka, który grozi niezapowiedzianą wizytą w jej domu, jeśli kobieta natychmiast się z nim nie spotka. Kalina staje się coraz bardziej osaczona, choć jeszcze nie zdaje sobie z tego w pełni sprawy. Kasia i Darek działają w głębokiej konspiracji, fingując własny rozwód. Żbikowa zjawia się u teścia w kancelarii, prosząc o porady rozwodowe, a Kalina z satysfakcją sugeruje jej walkę o wysokie alimenty. Po zakończonej pracy Trzeciak udaje się do Łukasza, który oczekuje od niej pieniędzy, lecz zamiast tego otrzymuje seks. Równolegle Darek ustala, że Kama, rzekoma świadkowa Kaliny, w rzeczywistości jest wynajętą aktorką, a obie panie nigdy wcześniej się nie spotkały. Brygida przeżywa ogromny szok, gdy Remek informuje ją o profesji Lucy. Mężczyzna odwołuje wizytę u rodziców, instynktownie węsząc podstęp. Kluskowa z Jolantą snują rodzinne intrygi, by zmusić młodych do odwiedzin w rodowej posiadłości Klusków. Brygida i Remigiusz pojawiają się u Igi i Jakuba na imprezie zapoznawczej z Lucy. Atmosfera jest całkiem miła tylko do momentu, w którym Klusek przypomina sobie, że partnerka Michała składała wcześniej zeznania na komendzie w charakterze prostytutki!

Kasia i Aneta śledzą Łukasza. Co wydarzy się w 4198. odcinku "Na Wspólnej"?

Tajemnice dotyczące prostytucji i nowotworu to dla Brygidy stanowczo zbyt duży ciężar emocjonalny. Klusek weryfikuje kartotekę Lucy, a Brygida czuje wewnętrzny przymus poinformowania Michała o prawdziwej profesji jego partnerki. Gdy dociera do niej, że Brzozowski od dawna o wszystkim wie, nie potrafi ukryć głębokiego zszokowania. Niezależnie od tego Brygida dopada Lucy, co kończy się potężną awanturą słowną. Jakby tych dramatów było mało, wieczorem w mieszkaniu córki i Remka pojawia się Jolanta z tragiczną wiadomością o umierającym ojcu Remigiusza. Tymczasem Darek konfrontuje się z Kamą, a Kasia bierze na celownik Łukasza. Żbik wciela się w rolę początkującego reżysera i aranżuje spotkanie z Kamą, która na jego widok natychmiast rzuca się do ucieczki. Równocześnie Kasia prowadzi obserwację Kaliny, potajemnie fotografując ją podczas randki z Łukaszem. Następnie wspólnie z Anetą przygotowują na niego zasadzkę – losy ich zuchwałej prowokacji pozostają niepewne. W innym wątku Kosma kipi z zazdrości o Julkę, podczas gdy Igor skutecznie chłodzi dziennikarskie zapędy Sandry. Leon proponuje Julce udział w swoim najnowszym teledysku, co doprowadza Kosmę do wściekłości, gdyż podejrzewa rapera o próbę uwiedzenia jego dziewczyny. Z kolei Sandra jest podekscytowana mocnym tematem o strażnikach wykorzystujących więźniarki, jednak Igor oraz Smolny uświadamiają jej, że publikacja musi zostać poprzedzona wnikliwym zbadaniem sprawy u samego źródła. Sfrustrowana dziennikarka postanawia zrealizować własny, autorski plan.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA