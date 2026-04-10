M jak miłość, odcinek 1926: Fatalny pocałunek Janka i Matyldy! Dojdzie do wypadku i dramatycznych konsekwencji - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" między Jankiem a Matyldą w końcu dojdzie do zbliżenia. I to nie byle kiedy, bo na weselu jego brata Michała (Tomasz Rożniatowski) z jego świeżo upieczoną żoną Eweliną (Anna Jarosik). Ale jak to się stanie? Otóż wszystkiemu winien będzie pewien wypadek!

Zdradzamy, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Matylda niechcący zniszczy tort weselny świeżo upieczonych małżonków, co jak podaje swiatseriali.interia.pl mocno przeżyje. Do tego stopnia, że cała zalana łzami wybiegnie z sali, a Janek poleci tuż za nią, aby ją pocieszyć. I właśnie wtedy między młodymi żołnierzami dojdzie do pierwszego i tak wyczekiwanego pocałunku!

Tak będzie wyglądał pierwszy pocałunek Janka i Matyldy w 1926 odcinku "M jak miłość"!

W 1926 odcinku "M jak miłość" uśmiechnięty Janek pochyli się nad Matyldą, której humor w tym momencie momentalnie się poprawi. Dziewczyna odwzajemni nie tylko jego uśmiech, ale i pocałunek, ale ta miłą chwila wcale nie potrwa długo! Wszystko przez to, że młodzi od razu zaczną bać się konsekwencji swojego zbliżenia!

Do tego stopnia, że w 1926 odcinku "M jak miłość" postanowią aż zapomnieć o swoim pocałunku i wspólnie uznać, że nic się nie stało! Mimo tego, że już od dawna będzie ich do siebie ciągnąć aż w końcu dadzą temu upust. Jednak nie zdecydują się kontynuować tej relacji jako para!

Czy Janek i Matylda będą w końcu razem w "M jak miłość"?

Choć w 1926 odcinku "M jak miłość" sami postanowią pomóc w ewentualnym rozwoju uczucia Bogny (Sherazade Wolff) i Mateusza (Rafał Kowalski), to jednak w swoim przypadku się wycofają, gdy dojdzie, do czego dojdzie. Ale czy zdołają w tym wytrwać, skoro nieustannie będą mieć ze sobą kontakt? Czy pozostaną tak powściągliwi jak do tej pory?

A może jednak nie wytrzymają w swoim postanowieniu z 1926 odcinka "M jak miłość" i w kolejnych zdecydują się jednak związać. Czy Matylda i Janek będą w końcu razem? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?