M jak miłość, odcinek 1926: Fatalny pocałunek Janka i Matyldy! Dojdzie do wypadku i dramatycznych konsekwencji - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-10 13:43

W 1926 odcinku "M jak miłość" wreszcie dojdzie do pierwszego pocałunku Janka (Jakub Sirko) i Matyldy (Klementyna Lamort). Ale jego okoliczności wcale nie będą usłane różami. Wszystko przez to, że tuż przed nim dojdzie do dramatycznego wypadku, który będzie jedynie jego konsekwencją. Jednak tuż po nim w 1926 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie lepiej, bo para zdecyduje się na desperacki krok w obawie przed dalszymi możliwie niepożądanymi skutkami. Co takiego postanowi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Zbliżenie Janka i Matyldy z serialu M jak miłość. Para w mundurach wojskowych całuje się, Matylda ma włosy spięte w kok.
"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" między Jankiem a Matyldą w końcu dojdzie do zbliżenia. I to nie byle kiedy, bo na weselu jego brata Michała (Tomasz Rożniatowski) z jego świeżo upieczoną żoną Eweliną (Anna Jarosik). Ale jak to się stanie? Otóż wszystkiemu winien będzie pewien wypadek!

Zdradzamy, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Matylda niechcący zniszczy tort weselny świeżo upieczonych małżonków, co jak podaje swiatseriali.interia.pl mocno przeżyje. Do tego stopnia, że cała zalana łzami wybiegnie z sali, a Janek poleci tuż za nią, aby ją pocieszyć. I właśnie wtedy między młodymi żołnierzami dojdzie do pierwszego i tak wyczekiwanego pocałunku!

Tak będzie wyglądał pierwszy pocałunek Janka i Matyldy w 1926 odcinku "M jak miłość"!

W 1926 odcinku "M jak miłość" uśmiechnięty Janek pochyli się nad Matyldą, której humor w tym momencie momentalnie się poprawi. Dziewczyna odwzajemni nie tylko jego uśmiech, ale i pocałunek, ale ta miłą chwila wcale nie potrwa długo! Wszystko przez to, że młodzi od razu zaczną bać się konsekwencji swojego zbliżenia!

Do tego stopnia, że w 1926 odcinku "M jak miłość" postanowią aż zapomnieć o swoim pocałunku i wspólnie uznać, że nic się nie stało! Mimo tego, że już od dawna będzie ich do siebie ciągnąć aż w końcu dadzą temu upust. Jednak nie zdecydują się kontynuować tej relacji jako para!

Czy Janek i Matylda będą w końcu razem w "M jak miłość"?

Choć w 1926 odcinku "M jak miłość" sami postanowią pomóc w ewentualnym rozwoju uczucia Bogny (Sherazade Wolff) i Mateusza (Rafał Kowalski), to jednak w swoim przypadku się wycofają, gdy dojdzie, do czego dojdzie. Ale czy zdołają w tym wytrwać, skoro nieustannie będą mieć ze sobą kontakt? Czy pozostaną tak powściągliwi jak do tej pory?

A może jednak nie wytrzymają w swoim postanowieniu z 1926 odcinka "M jak miłość" i w kolejnych zdecydują się jednak związać. Czy Matylda i Janek będą w końcu razem? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

