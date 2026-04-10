M jak miłość, odcinek 1926: Majka porwie Mateusza na ślubie! Tak zacznie rywalizować o niego z Bogną - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" zazdrosna Majka postanowi stanąć do walki o Mateusza, gdy na horyzoncie pojawi się Bogna. Ukochana Tomka zdecyduje się podjąć rękawicę. Tym bardziej, że nie będzie już sama u boku Mostowiaka i to bardzo jej się nie spodoba. Zwłaszcza, że rywalka będzie bardzo zawzięta, aby zdobyć żołnierza, który ogromnie będzie jej się podobał.

I stąd w 1926 odcinku "M jak miłość" z wielką chęcią przyjmie zaproszenie Janka (Jakub Sirko) na ślub Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Szczególnie, iż będzie miała na nim wystąpić właśnie jako partnerka Mateusza. Dlatego uszykuje się na bóstwo, po czym zacznie kokietować Mostowiaka na oczach kipiącej z zazdrości Majki!

Zazdrosna Majka zbliży się do Mateusza w 1926 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1926 odcinku "M jak miłość" i ona nie będzie miała zamiaru odpuszczać. Do tego stopnia, że także postanowi pokazać Bognie, gdzie jest jej miejsce. Zdradzamy, że na weselu Eweliny i Michała, Majka porwie Mateusza do tańca na oczach wszystkich. W tym głównie swojej rywalki, która oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie.

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Jakoś wcześniej to ona była obok Mateusza, a teraz nagle nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości pewnie nie są zbyt u niej chciane, no ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - wyjaśniła Matylda Giegżno w "Kulisach M jak miłość".

- Bogna czuję, że Mateuszowi się podoba inna dziewczyna. Trudno jest się z tym pogodzić. Ale ja się nigdy nie poddaję. Pod żadnym względem... Nie boję się powiedzieć, jakie mam uczucia, emocje. Jestem bardo świadoma tych moich emocji - zapowiedziała Sherazade Wolff w "Kulisach M jak miłość".

Tak samo jak i Tomek, który jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1926 odcinku "M jak miłość" także będzie świadkiem całego zdarzenia i od razu postanowi się w tej sprawie rozmówić z Mateuszem. Mimo tego, iż to Majka wykona krok w kierunku Mostowiaka, a nie na odwrót. Ale Kubicki weźmie sobie na celownik swojego rywala!

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie porozmawiamy - ostrzeże go Tomek.

Bogna nie odpuści sobie Mostowiaka w 1926 odcinku "M jak miłość"!

Podobnie jak Bogna, która w 1926 odcinku "M jak miłość" także obierze sobie za cel Mateusza, a nie Majkę. Tyle tylko, że dziewczyna postanowi trafić do niego zupełnie inaczej niż Tomek, bo nie przez groźby, a uczucia, jakie będzie do niego żywić.

- Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem trochę czasu, bo... jesteś dla mnie ważny. Chciałabym, żebyś to wiedział - wyzna mu Bogna, czym kompletnie go zaskoczy.

W identyczny sposób jak i Majkę, która w 1926 odcinku "M jak miłość" będzie świadkiem nie tylko tego uczuciowego wyznania Bogny, ale także i kolejnego pocałunku w policzek, który zaboli ją równie mocno jak ten pierwszy. Do tego stopnia, że aż nie będzie mogła na to patrzeć tylko odwróci się na pięcie i odejdzie. Ale wyłącznie do czasu, bo to wcale nie będzie koniec walki o Mateusza!

- Walka między Majką a Bogną jest czymś, czego Mateusz jednocześnie chce. A z drugiej strony bardzo się obawia. Bo nie wiem, czy będzie potrafił zdecydować, jeżeli dojdzie do konfrontacji - podsumował Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość".

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?