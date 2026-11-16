Na Wspólnej, odcinek 4312: Weronika w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu. Kalski będzie poszukiwany przez policję - ZDJĘCIA

Weronika w szpitalu po ataku Grega w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W 4311. odcinku „Na Wspólnej” Greg zaatakował Weronikę w jej własnym domu. Roztocka od dawna stawała w obronie Eweliny i Jagody, próbując uchronić je przed agresją Kalskiego. Tym razem sama stanie się jego ofiarą i dramatycznym stanie trafi do szpitala na oddział neurologiczny, ponieważ obrażenia głowy są poważne.

W 4312. odcinku sytuacja Weroniki stanie się źródłem ogromnego niepokoju jej najbliższych. Lew będzie załamany stanem żony. Trudno będzie mu zaakceptować, że Roztocka, która próbowała pomóc Ewelinie i Jagodzie, sama padła ofiarą Grega. Jej zaangażowanie w sprawę Kalskich miało pomóc zapewnić bezpieczeństwo matce i córce, tymczasem doprowadziło do konfrontacji, która zakończyła się dramatycznym atakiem.

Ewelina będzie musiała pomóc policji odnaleźć Grega w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

Ewelina również nie zdoła otrząsnąć się po tym, co spotkało Weronikę, w końcu to ona wspierała ją, gdy próbowała wyrwać się spod kontroli Grega, dlatego wiadomość o ataku będzie dla niej szczególnie bolesna. Teraz Ewelina będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi konsekwencjami działań męża. Policja będzie poszukiwać Kalskiego, który uciekł po ataku na Weronikę. Robert Tadeusiak przesłucha Ewelinę i zapyta ją o szczegóły, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie przebywa Kalski.

Kacper będzie wspierał matkę w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W szpitalu Ewelina nie zostanie sama. Towarzyszyć jej będzie syn Kacper (Tomasz Archacki), który również będzie bardzo przejęty stanem Weroniki i tym, co wydarzyło się po ataku Grega. Wszyscy będą czekać na rozwój sytuacji, nie wiedząc jeszcze, jak poważne okażą się konsekwencje napaści.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4312. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4312. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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