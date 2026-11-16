Na Wspólnej, odcinek 4312: Kalski nie odpowie za atak na Weronikę? Zaplanuje ucieczkę z kraju - ZDJĘCIA

„Na Wspólnej”, odcinek 4312: Kalski ucieknie przed policją

Greg Kalski (Michał Sitarski) będzie próbował uniknąć odpowiedzialności za to, co zrobił Weronice (Renata Dancewicz). Od dawna znęcał się nad żoną, Eweliną (Marta Malikowska), a Weronika niejednokrotnie próbowała wesprzeć przyjaciółkę i namówić ją do odejścia od agresywnego męża. W 4311. odcinku „Na Wspólnej” Kalski zareagował wściekłością. Zaatakował Weronikę! Po uderzeniu głową o schody straciła przytomność. Greg nie wezwał pogotowia, tylko uciekł, pozostawiając ją bez pomocy. To właśnie po tym zdarzeniu policja zaczęła go szukać. Kalski będzie wiedział, że nie może czuć się bezpiecznie, dlatego zamiast zostać i zmierzyć się z konsekwencjami, postanowi zniknąć za granicą.

W 4312. odcinku „Na Wspólnej” Greg spotka się potajemnie z Zakościelnym, któremu kiedyś uratował życie. Zażąda od niego pieniędzy oraz pomocy w ucieczce z kraju. Kalski będzie chciał wykorzystać dawny dług, by zapewnić sobie możliwość wyjazdu. Nie będzie jednak mógł mieć pewności, że Zakościelny zgodzi się spełnić jego żądania i pomoże mu wymknąć się policji. Jeśli Greg rzeczywiście zdoła opuścić Polskę, poszukiwania mogą okazać się znacznie trudniejsze. Nie oznacza to jednak, że uniknie odpowiedzialności. Za atak na Weronikę i pozostawienie jej bez pomocy mogą czekać go poważne konsekwencje prawne. Jeśli policja go zatrzyma, Ewelina i Jagoda (Laura Zawadzka) mogą wreszcie zyskać szansę na życie bez strachu przed kolejnym wybuchem agresji. Dopóki jednak Greg pozostaje na wolności, ich spokój może być zagrożony.

„Na Wspólnej”, odcinek 4312: Stan Weroniki nadal będzie poważny

Tymczasem Weronika pozostanie w szpitalu po ataku Kalskiego. Jej stan nadal będzie poważny, a lekarze zaplanują operację mózgu. Bliscy będą czekać na wiadomości o jej zdrowiu, nie wiedząc, czy najgorsze jest już za nimi. Lew (Przemysław Sadowski) będzie załamany sytuacją, ale spróbuje dodać otuchy Kacprowi (Tomasz Archacki). Zapewni syna, że jego matka wyzdrowieje, choć sam będzie przeżywał ogromny strach o jej życie.

Weronikę może czekać trudna i długa droga do odzyskania sił. Najbliżsi z pewnością będą chcieli być przy niej i pomóc jej przejść przez kolejne etapy leczenia. Lew będzie musiał znaleźć w sobie siłę, by wspierać syna, a jednocześnie mierzyć się z własnym strachem o ukochaną. W tej sytuacji szczególnie bolesna będzie świadomość, że do tragedii doprowadził Greg, który zaatakował Weronikę tylko dlatego, że próbowała pomóc jego żonie. Na razie jednak najważniejsze pozostanie zdrowie Weroniki i to, czy operacja przyniesie oczekiwane rezultaty.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4312. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4312. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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