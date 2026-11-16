Na Wspólnej, odcinek 4312: Szokujące odkrycie Uli! Wykładowca ją odurzył, a potem dopuścił się potwornego czynu - ZDJĘCIA

Ula będzie próbowała przypomnieć sobie noc u Wysockiego w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W 4312. odcinku „Na Wspólnej” Ula nadal będzie próbowała zrozumieć, co wydarzyło się podczas wizyty w domu Wysockiego. Dziewczyna nie pamięta przebiegu tamtej nocy, a dotychczas opierała się przede wszystkim na zapewnieniach wykładowcy. Przekonywał ją, że nic złego się nie stało, dlatego Ula nie miała pełnego obrazu sytuacji. Teraz jednak zauważy coś, co każe jej spojrzeć na tamte wydarzenia zupełnie inaczej.

Do wizyty doszło w 4310. odcinku. Ula zgodziła się pojechać do Wysockiego, ponieważ chciała odebrać materiały potrzebne do nauki. Podczas konsultacji wykładowca dosypał jej do soku środek odurzający. W 4311. odcinku dziewczyna obudziła się w jego domu, była skołowana i źle się czuła. Nie pamiętała, co działo się z nią poprzedniej nocy, a Wysocki zapewniał ją, że nic się nie wydarzyło. Ula odkryła też, że w nocy dzwoniła do Dexa i wysyłała mu wiadomości, choć sama tego nie pamiętała. Kiedy odmówiła wykładowcy kolejnego spotkania, ten zaczął ją szantażować.

Siniaki uświadomią Uli prawdę w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W 4312. odcinku Wysocki ponownie zaproponuje Uli korepetycje. Tym razem do rozmowy dojdzie na uczelni. Dziewczyna zauważy na swoim ciele siniaki i właśnie ten widok pozwoli jej połączyć fakty. Uświadomi sobie, że zapewnienia wykładowcy nie były prawdziwe i że podczas pobytu w jego domu została zgwałcona. To będzie dla niej przełomowy moment, ponieważ wreszcie zrozumie, co ją spotkało, zrozumie, że padła ofiarą napaści.

Dex zaprosi Ulę na randkę w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

W tym samym odcinku Dex będzie chciał umówić się z Ulą na randkę. Jego propozycja pojawi się w momencie, gdy dziewczyna wciąż będzie próbowała uporządkować to, co pamięta z wizyty u Wysockiego. Nie potrafiła przypomnieć sobie nawet nocnych telefonów i wiadomości wysłanych do Dexa.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4312. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4312. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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