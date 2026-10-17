Na Wspólnej, odcinek 4302: Greg zabije Weronikę?! Rzuci się na nią i puszczą mu hamulce - ZDJĘCIA

Weronika nie zostawi Eweliny na pastwę Grega w 4302. odcinku „Na Wspólnej”

Weronika Roztocka nie zamierza pozwolić, by Ewelina i Jagoda ponownie stały się ofiarami Grega. W 4281. odcinku „Na Wspólnej” prawniczka poznała prawdę o przemocy, jakiej Ewelina doświadczała ze strony męża. Wiedziała też, że Jagoda, próbując bronić matki, ugodziła ojca nożem. Od tamtej pory stara się pomóc Ewelinie i Jagodzie, ale Greg nie daje za wygraną. W 4299. odcinku próbował nastawić córkę przeciwko Ewelinie, wmawiając jej, że matka miała romans i chciała porzucić rodzinę.

Teraz sytuacja stanie się jeszcze bardziej niepokojąca. W 4300. odcinku Greg zagrozi Weronice i zacznie namawiać żonę do powrotu. Ewelina potwierdzi Jagodzie opowieść o rzekomym romansie, a jej zachowanie wzbudzi niepokój Roztockiej. Gdy w 4301. odcinku prawniczka dowie się, że Jagoda wypisała się ze szpitala na własne żądanie, postanowi pojechać do domu Kalskich. Będzie chciała porozmawiać z Eweliną, zanim ta ponownie skonfrontuje się z brutalnym Kalskim.

Greg zaatakuje Weronikę w 4302. odcinku „Na Wspólnej”! Roztocka będzie błagać Ewelinę o ratunek

W 4302. odcinku „Na Wspólnej” Weronika spróbuje uświadomić Ewelinie, że powrót do Grega może mieć tragiczne konsekwencje. Roztocka będzie błagać przyjaciółkę, by pomyślała o sobie i Jagodzie, zamiast dawać mężowi kolejną szansę. Nie będzie chciała dopuścić do tego, by Kalski znów przejął kontrolę nad życiem swojej rodziny. Ewelina znajdzie się jednak pod ogromną presją, a przekonanie jej do zmiany decyzji okaże się trudniejsze, niż Weronika przypuszczała.

Wizyta Roztockiej szybko przybierze niebezpieczny obrót. Greg nie zamierza tolerować ingerencji prawniczki w swoje małżeństwo. Kalski rzuci się na Weronikę i siłą odciągnie ją od żony, a następnie zagrozi jej śmiercią. Roztocka znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, choć przyjedzie do Kalskich, by pomóc Ewelinie i upewnić się, że nic jej nie grozi.

Agresja Grega pokaże, jak daleko jest gotów się posunąć, by pozbyć się osoby, która próbuje pokrzyżować mu plany. Weronika nie będzie mogła liczyć na spokojną rozmowę ani łatwo wycofać się z konfrontacji. Czy Ewelina odważy się przeciwstawić Gregowi, zanim jego zachowanie doprowadzi do kolejnego dramatu?

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4302. odcinka serialu

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4302. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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