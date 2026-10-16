Na Wspólnej, odcinek 4299: Kalski wmówi Jagodzie, że matka chciała porzucić rodzinę! Dziewczyna zaleje się łzami

Jagoda pod ostrzałem ojca w 4299. odcinku „Na Wspólnej”

W 4293. odcinku „Na Wspólnej” Ewelina została oczyszczona z zarzutów, ale musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Jagoda nie została sama z problemami. Weronika (Renata Dancewicz) obiecała, że zaopiekuje się dziewczyną tak długo, jak będzie to konieczne. Wsparcie zapewnili jej również Lew i Kacper. Greg nie zamierzał jednak odpuścić córce. W 4294. odcinku „Na Wspólnej” pojawił się przed domem Roztockiej i zażądał, by Jagoda spakowała się oraz pojechała z nim. Dziewczyna odmówiła, a w jej obronie stanął Kacper. Kiedy na miejscu zjawiła się Weronika i zagroziła wezwaniem policji, Kalski zareagował agresją. W 4299. odcinku „Na Wspólnej” sytuacja wcale się nie poprawi, Kalski będzie próbował coraz to nowszych sposobów i wyrachowanych forteli, aby przeciągnąć córkę na swoją stronę.

Jagoda zaleje się łzami w 4299. odcinku „Na Wspólnej”

W 4299. odcinku „Na Wspólnej” Greg spróbuje dotrzeć do córki w inny sposób. Pod szkołą zacznie przekonywać Jagodę, że rozgniewał się na Ewelinę, ponieważ miała romans i chciała porzucić rodzinę. W ten sposób przedstawi dziewczynie własną wersję wydarzeń, próbując wzbudzić w niej niechęć do matki. Słowa ojca mocno poruszą Jagodę. Wieczorem zapłakaną dziewczynę zauważy Roztocka, ale próba rozmowy nie przyniesie rezultatu. Córka Eweliny nie będzie chciała zwierzyć się ze swoich problemów, a Weronika nie dowie się, co tak bardzo ją zdenerwowało.

Tymczasem Weronika i Lew będą zastanawiać się, jak pomóc Ewelinie na nowym etapie życia. Kobieta została oczyszczona z zarzutów, ale nadal musi poradzić sobie z trudną sytuacją rodzinną. Greg nie przestaje ingerować w życie córki, a teraz dodatkowo próbuje nastawić ją przeciwko matce. Czy Jagoda uwierzy w oskarżenia ojca i jeszcze bardziej odsunie się od Eweliny?

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4299. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4299. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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Joanna Jabłczyńska o nowej czołówce "Na Wspólnej"