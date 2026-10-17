Na Wspólnej, odcinek 4301: Jagoda zniknie ze szpitala, a Weronika ruszy do domu Kalskich. Nie uwierzy własnym oczom - ZDJĘCIA

Jagoda wypisze się ze szpitala w 4301. odcinku "Na Wspólnej"

W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” sytuacja w rodzinie Kalskich stała się koszmarnie trudna. Greg, który znęca się nad Eweliną, trafił do szpitala po ugodzeniu nożem. Początkowo Ewelina brała na siebie całą odpowiedzialność za atak, ale prawda stopniowo wychodziła na jaw. W 4292. odcinku śledczy ustalili, że cios zadała osoba leworęczna, co podważyło wcześniejsze zeznania Eweliny.

Wkrótce okazało się, że to Jagoda zraniła ojca, próbując ochronić matkę przed kolejnym atakiem. Dziewczyna zdecydowała się przyznać do tego w 4288. odcinku, a jej zeznania stały się ważnym elementem sprawy. Weronika od początku wspierała Kalską i zapewniała ją, że nie zostawi jej samej. Gdy Ewelina trafiła na leczenie psychiatryczne, Roztocka zaangażowała się również w pomoc jej córce.

Jagoda mogła liczyć na wsparcie Weroniki, Lwa i Kacpra. W 4293. odcinku Roztocka obiecała dziewczynie, że zaopiekuje się nią tak długo, jak będzie to konieczne. Wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas uda się zapewnić jej bezpieczeństwo z dala od brutalnego ojca. Greg nie zamierzał jednak pogodzić się z utratą kontroli nad rodziną.

W 4299. odcinku Kalski pojawił się pod szkołą córki i wmówił jej, że matka miała romans oraz chciała porzucić rodzinę. Jagoda usłyszała więc kolejną wersję wydarzeń, która mogła wpłynąć na jej decyzje. Gregowi zależało na tym, by odzyskać córkę i przekonać ją do powrotu do domu.

Weronika pojedzie do Kalskich w 4301. odcinku "Na Wspólnej"

W 4300. odcinku Greg dopadnie Weronikę, zacznie ją obrażać i zagrozi, że zrobi wszystko, by odzyskać córkę. Jednocześnie będzie próbował przekonać Ewelinę, żeby do niego wróciła. Roztocka będzie się obawiać, że przyjaciółka ponownie wpadnie w ręce męża, od którego próbowała się uwolnić.

W 4301. odcinku „Na Wspólnej” Weronika dowie się, że Ewelina wypisała się ze szpitala na własne żądanie. Zaniepokojona jej decyzją postanowi pojechać do domu Kalskich i sprawdzić, co się z nią dzieje. Będzie chciała porozmawiać z przyjaciółką i upewnić się, że ona i Jagoda są bezpieczne. Kalski nie będzie chciał jej wpuścić do domu. Weronika będzie się upierała, że nie odjedzie, dopóki nie porozmawia z Eweliną. Nie spodziewa się jednak, jak niebezpieczna może okazać się ta wizyta. Greg nie znosi sprzeciwu i nie zamierza pozwolić, by Roztocka mieszała się w jego rodzinne sprawy. Jej obecność w domu Kalskich może więc doprowadzić do kolejnej awantury. Czy Weronika zdoła porozmawiać z Eweliną i dowiedzieć się, co stało się z Jagodą? Greg nie zamierza ustępować, a próba pomocy przyjaciółce może narazić Roztocką na poważne niebezpieczeństwo.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4301. odcinka serialu

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4301. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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