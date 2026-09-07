Na Wspólnej, odcinek 4277: Marcelina też zostanie porwana? Żona Gwiazdy zniknie tuż po uwolnieniu Basi

"Na Wspólnej" odcinek 4277 - wtorek, 15.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Przemek wpadnie w ogromną panikę, gdy Marcelina nagle zniknie! I to tuż po odnalezieniu i uwolnieniu Basi, która wcześniej zostanie porwana, w związku artykułem Gwiazdowej i Smolnego, dotyczącym handlu fałszywymi dokumentami na poznańskiej uczelni Andrzeja.

A co gorsza, dla Gwiazdy to właśnie jego żona będzie autorką tego materiału, przez co w 4277 odcinku "Na Wspólnej" od razu pomyśli, że Marcelina podzieliła los Brzozowskiej. I wówczas zacznie już szaleć ze strachu o żonę i dopiero wtedy zrozumie, co tak naprawdę czuł Krzysztof, gdy Basia zniknęła.

Marcelina przeprowadzi wywiad z Andrzejem w 4277 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, gdy w 4277 odcinku "Na Wspólnej" Przemek wpadnie do redakcji i nerwowo zacznie tam szukać Marceliny. Ale na jego szczęście, Gwiazdowa wcale nie zostanie uprowadzona! Tylko wreszcie doprowadzi rozpoczętą przez siebie sprawę do końca.

Zdradzamy, że w 4277 odcinku "Na Wspólnej" Marcelina spotka się z Andrzejem, który przed kamerami przyzna się do handlu nielegalnymi dyplomami na swojej uczelni, gdzie był zastępcą rektora. Brzozowski opowie, jak to wszystko wyglądało, w związku z czym Iga (Lidia Sadowa) i Sławek (Mariusz Słupiński) ponownie zatrzymają jego wspólnika Jana Rybę. Ale już nie w sprawie porwania Basi, a właśnie nielegalnego procederu, w którym także brał udział.

Porywacz Basi zgłosi się na komendę w 4277 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak sprawiedliwość w 4277 odcinku "Na Wspólnej" mimo wszystko nie ominie i samego Andrzeja. Tym bardziej, że sam będzie tak samo winny, a nawet bardziej, bo to przecież on będzie miał jeszcze na koncie uprowadzenie Basi.

Oczywiście, w 4277 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej będzie tego świadomy, dlatego sam postanowi zgłosić się na komisariat. Brzozowski pojedzie na komendę w eskorcie swoich synów - Daniela (Michał Tomala) i Kuby (Kacper Łukasiewicz). A jak w tej sytuacji zachowa się Wiola (Tamara Arciuch)? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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