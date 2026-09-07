Na Wspólnej, odcinek 4276: Smolny wreszcie odnajdzie porwaną Basię! Przeżyje, ale to nie będzie koniec jej koszmaru - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4276 - poniedziałek, 14.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4276 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof odbierze połączenie z obecnego numeru, z którego wreszcie połączy się z nim Basia. Ale na szczęście nie z żądaniem okupu czy jakimiś warunkami, bo żona Smolnego zostanie już odnaleziona i uwolniona przez Wiolę (Tamara Arciuch). Zdradzamy, ze żona Andrzeja pojedzie za swoim mężem i w ten sposób dotrze do jego byłej, którą będzie przetrzymywał w piwnicy. Oczywiście, Brzozowska od razu zwróci jej wolność i zechce zawiadomić policję.

Jednak Basia w 4276 odcinku "Na Wspólnej" w pierwszej kolejności zechce skontaktować się z mężem i synami - Danielem (Michał Tomala) i Kubą (Kacper Łukasiewicz), którzy najmocniej będą się o nią martwić. Szczególnie, że porwie ją właśnie ich ojciec i z uwagi na nich, Brzozowska wcale nie będzie chciała od razu zawiadamiać policji i na niego donosić.

Uwolniona Basia w końcu skontaktuje się z Krzysztofem w 4276 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego najpierw w 4276 odcinku "Na Wspólnej" wybierze połączenie do Krzysztofa. Basia powie mu, że żyje i jest już wolna. Jednak przy okazji wyśle mu swoją pinezkę i poprosi, aby jak najszybciej po nią przyjechał, co on oczywiście zgodzi się uczynić. Smolny natychmiast wsiądzie w samochód i przyjedzie pod wskazany adres, gdzie faktycznie będzie czekać na niego żona.

W 4276 odcinku "Na Wspólnej" Smolny od razu wybiegnie z auta i podbiegnie do żony, która wpadnie w jego objęcia. Krzysztof od razu skontaktuje się także ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) i Igą (Lidia Sadowa), którzy do tej pory prowadzili sprawę porwania Basi, aby przekazać im, że jego żona odnalazła się i żyje.

Odnaleziona Brzozowska wyląduje w szpitalu i na komendzie w 4276 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście w 4276 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof postanowi mieć pewność, czy jest z nią wszystko w porządku, dlatego od razu zabierze ją także na badania do szpitala. Jednak na szczęście jej stan będzie dobry i nic poważnego nie będzie jej dolegać. I wówczas lekarzom pozostanie już tylko dowiedzieć się, czym była usypiana przez Andrzeja.

Tyle tylko, że to w 4276 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie koniec, bo na Basię jeszcze będzie czekać przesłuchanie. Brzozowska w końcu zjawi się na komendzie i będzie musiała porozmawiać o swoim porwaniu z Dziedzicem i Przybysz. Czy powie im, że to jej były mąż ją porwał? A może do końca zdecyduje się go kryć? Odpowiedzi na to poznamy już w kolejnych odcinkach!

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