Na Wspólnej, odcinek 4274: Danuta dostanie erotyczną powieść Bednarczuk! Lektura mocno ją rozpali

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-01 10:14

W 4274 odcinku "Na Wspólnej" Danuta Zimińska (Lucyna Malec) dostanie od Teresy Bednarczuk (Izabela Dąbrowska) wyjątkowo pikantną lekturę! Polonistka, która nie zamierza rezygnować ze swoich literackich ambicji po bolesnym odrzuceniu przez wydawnictwo, pokaże przyjaciółce swoją erotyczną powieść i poprosi ją o szczerą opinię. Danka zacznie czytać tekst i szybko okaże się, że historia Teresy zrobi na niej znacznie większe wrażenie, niż można się spodziewać. Zimińska będzie pochłaniała kolejne strony z wypiekami na twarzy! Czy Bednarczuk w 4274 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie usłyszy, że powinna walczyć o swoje pisarskie marzenia?

"Na Wspólnej" odcinek 4275 - czwartek, 10.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4274 odcinku "Na Wspólnej" Teresa nie porzuci pisania, choć jeszcze niedawno przeżyła naprawdę bolesne rozczarowanie. Bednarczuk od dłuższego czasu marzy o wydaniu własnej książki i wcześniej wyśle swoją powieść o miłości do wydawnictwa. Odpowiedź okaże się jednak brutalna. Przypomnijmy, że w 4258 odcinku Teresa dostała odmowę, a jej nadzieja na zawodowy sukces jako pisarki na chwilę legła w gruzach. Polonistka poczuła się niedoceniona i zacznie zastanawiać się, czy rzeczywiście ma talent, żeby zainteresować czytelników swoją twórczością…

"Na Wspólnej", odcinek 4274: Teresa pokaże Dance swoją erotyczną powieść

W 4274 odcinku "Na Wspólnej" wszystko wskaże jednak na to, że wcześniejsza porażka nie zabije w Teresie pasji do pisania. Bednarczuk będzie nadal pracowała nad własnymi tekstami i w końcu zdecyduje się pokazać jeden z nich komuś, komu naprawdę ufa. Jej wybór padnie oczywiście na Danutę. Zimińska od lat będzie jedną z najbliższych osób w życiu Teresy, dlatego to właśnie od niej polonistka będzie chciała usłyszeć szczerą ocenę.

Danuta w 4274 odcinku "Na Wspólnej" rozpali się podczas lektury! 

Reakcja Danuty w 4274 odcinku "Na Wspólnej" będzie wyjątkowo znacząca, bo Zimińska sama jest polonistką i nie będzie patrzyła na twórczość Teresy wyłącznie jak przyjaciółka. Bednarczuk z pewnością będzie zależało na szczerej opinii osoby, która dobrze zna literaturę i potrafi wychwycić zarówno mocne, jak i słabsze strony tekstu. Tymczasem Danka dosłownie przepadnie podczas czytania. 

Jeżeli Teresa obawiała się kolejnej krytyki po odmowie wydawnictwa, mina przyjaciółki w 4274 odcinku "Na Wspólnej" szybko pokaże jej, że tym razem może być zupełnie inaczej.

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