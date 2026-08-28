Na Wspólnej, odcinek 4272: Skatowana Zoja zwabi partnera do szpitala. Na miejscu będzie już czekać policja

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” Zoja podejmie ważną decyzję

Los Zoi od kilku odcinków budzi ogromne emocje. Kobieta trafiła do szpitala po brutalnym pobiciu i długo nie była w stanie opowiedzieć o tym, co ją spotkało. W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Lew próbował nakłonić ją do rozmowy, ale szybko zauważył, że pacjentka nadal bardzo boi się swojego partnera.

W 4272. odcinku sytuacja zacznie się jednak zmieniać. Zoja zdecyduje się wezwać mężczyznę do szpitala. Będzie to krok, który może całkowicie odmienić jej sytuację.

Partner Zoi przyjdzie na oddział w 4272. Odcinku „Na Wspólnej” prosto w policyjną zasadzkę

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” partner Zoi rzeczywiście pojawi się w szpitalu. Nie będzie jednak wiedział, że jego przyjazd został wykorzystany do przygotowania policyjnej akcji.

Gdy mężczyzna znajdzie się na oddziale, wpadnie w zastawioną na niego zasadzkę. Po wcześniejszych wydarzeniach będzie to przełomowy moment dla Zoi, która jeszcze niedawno była tak zastraszona, że nie potrafiła otwarcie mówić o przemocy, jakiej doświadczyła.

Kalski uważa, że decyzja należy do Zoi. Co postanowi w 4272. odcinku „Na Wspólnej”?

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” lekarze nie będą jednak całkowicie zgodni w sprawie tego, jak powinni postąpić. Kalski uzna, że to Zoja powinna sama zdecydować, czy chce oskarżyć partnera o to, co jej zrobił.

Inaczej na sytuację spojrzy Lew. Jego zdaniem personel szpitala również nie powinien pozostawać obojętny. Rozmowa lekarzy pokaże, jak trudna pozostaje sytuacja pacjentki, która nadal musi mierzyć się nie tylko ze skutkami pobicia, ale również z ogromnym lękiem przed człowiekiem odpowiedzialnym za jej krzywdę.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4272. odcinka

Odcinek 4272 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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