Na Wspólnej, odcinek 4272: Ostateczny wybór Krystyny! Kogo wybierze Agier?

"Na Wspólnej" odcinek 4272 - poniedziałek, 7.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4272 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po ostatnim wyznaniu Juliusza. Zdradzamy, że Kwiatkowski w końcu zbierze się na odwagę i wreszcie powie Agier, że to on tak naprawdę był Januszem, którego poznała na forum jazzowym. Tym bardziej, że i tak postanowi wycofać się z ich relacji, gdy nie znajdzie nic podejrzanego na swojego rywala Jana, z którym matka Łucji zacznie się spotykać.

Do tego stopnia, że w 4272 odcinku "Na Wspólnej" spotka się z Janem i poprosi go, aby dbał o Krystynę. Zwłaszcza, iż będzie pewien, że po tym wszystkim na pewno to jego wybierze. Podobnie jak Jan, który po rozmowie z Juliuszem umówi się na spotkanie z Krystyną, którego tym razem Agier już nie odwoła z uwagi na Juliusza.

Krystyna da kosza Janowi w 4272 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4272 odcinku "Na Wspólnej" ich spotkanie nie przebiegnie tak, jak Jan mógłby sobie wymarzyć. Wszystko przez to, że Krystyna już na wstępie zachowa wobec niego dystans, przez co wszystko stanie się dla niego jasne. I wcale się nie pomyli, bo Agier faktycznie da mu kosza.

- Krysiu! - powita ją radośnie Jan.

- Witaj Janie - odpowie mu chłodno Krystyna.

- Źle się czujesz? - spyta ją mężczyzna.

- Muszę z tobą porozmawiać - przyzna Agier.

- Chyba nawet domyślam się o czym. Szczególnie, że odwołałaś nasze wczorajsze spotkanie. Zbyt długo żyję, żeby nie rozpoznać momentu, kiedy kobieta chce dać mi kosza - domyśli się senior.

- Janie, jesteś bardzo miłym mężczyzną, ale nic z tego nie będzie. Przykro mi - potwierdzi mu seniorka w 4272 odcinku "Na Wspólnej".

Agier wybierze Juliusza w 4272 odcinku "Na Wspólnej"!

Wtedy w 4272 odcinku "Na Wspólnej" Jan powie Krystynie o swoim spotkaniu z Juliuszem, które ogromnie ją wzburzy. Do tego stopnia, że Agier od razu postanowi rozmówić się z Kwiatkowskim. Ale senior prędko ją uspokoi.

- Co ty sobie wyobrażasz? Myślisz, że potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby z kimś się spotykać? - zaatakuje go na wstępie Agier.

- Wprost przeciwnie. Pomyślałem tylko, że nie chce ci komplikować życia - wytłumaczy się Juliusz.

- Ciekawe - zakpi z niego Krystyna, bo przecież dokładnie to zrobi.

- A nie pomyślałeś po prostu, że mi na tobie zależy? Słuchaj, dla mnie to też jest bardzo trudna sytuacja, ale chcę, żebyś była szczęśliwa, no - Kwiatkowski postawi sprawę jasno.

Wówczas w 4272 odcinku "Na Wspólnej" para zacznie się miło obrażać i kłócić, przez co szybko atmosfera między nimi się rozluźni i wróci do tego, co było, gdy ze sobą pisali. Do tego stopnia, że seniorzy postanowią spróbować jeszcze raz, zupełnie od nowa!

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