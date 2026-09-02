Na Wspólnej, odcinek 4276: Teresa będzie testować erotyczne gadżety. Wciągnie w to swojego ucznia

Teresa zacznie testować gadżety erotyczne w 4276. odcinku „Na Wspólnej”

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Teresa (Izabela Dąbrowska) będzie potrzebowała nowych pomysłów do swojej erotycznej powieści. Zamiast ograniczyć się do samego pisania, postanowi poszukać inspiracji poprzez własne doświadczenia.

W tym celu zwróci się do Janusza (Paweł Okoński). Jej dorosły uczeń, którego przygotowuje do matury, okaże się specjalistą od erotycznych gadżetów, dlatego będzie mógł pomóc jej w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Teresa zaangażuje go w nietypowy eksperyment, który ma dostarczyć jej materiału do książki.

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Janusz pomoże Teresie w eksperymencie

Relacja Teresy i Janusza ma już swoją historię. W 4259. odcinku „Na Wspólnej” mężczyzna zachwycał się lekcjami z Bednarczuk, a podczas jednej z nich skrytykował tekst przesłany przez Teresę, nie wiedząc, że przypadkiem trafiło do niego jej opowiadanie. Teresa wówczas mocno przeżyła porażkę, ale jak widać nie poddała się i dalej stara się tworzyć.

Teraz sytuacja wygląda tak, że pisanie książki stało się dla Teresy wyjątkowym doświadczeniem i sposobem na realizowanie siebie, a Janusz nie będzie już tylko uczniem Teresy. Jako osoba obeznana z erotycznymi gadżetami stanie się dla niej pomocnikiem w zdobywaniu inspiracji do powieści.

Danuta i Marek dołączą do Teresy w 4276. odcinku „Na Wspólnej”

Na tym jednak się nie skończy. Wkrótce do Teresy i Janusza przyłączą się Danuta oraz Marek. Wspólnie będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, które ma pomóc Bednarczuk w pracy nad książką.

Danuta już wcześniej zetknęła się z literackimi próbami Teresy. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” dostała do oceny jej erotyczną powieść i czytała ją z wyraźnym zainteresowaniem. Teraz znajdzie się znacznie bliżej procesu poszukiwania inspiracji do kolejnych stron.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4276. odcinka

Odcinek 4276 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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