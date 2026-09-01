Na Wspólnej, odcinek 4271: Krystyna da szansę Juliuszowi. Ich spotkanie zakończy się niespodziewanym wyznaniem - ZDJĘCIA

Krystyna spotka się z Juliuszem w 4271. odcinku „Na Wspólnej”

W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Juliusz (Daniel Olbrychski) będzie musiał pogodzić się z myślą, że Krystyna (Małgorzata Knothe) może wybrać Jana. Mężczyzna postanowi jednak jeszcze raz przyjrzeć się sytuacji. Sprawdzi mężczyznę, który stał się adoratorem Agierowej, i nie odkryje w jego przeszłości niczego, co mogłoby wzbudzić niepokój. Uzna, że dalsze konkurowanie z Janem nie ma sensu. Postanowi się wycofać i pozwolić Krystynie samodzielnie zdecydować, z kim chce być.

W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Ula wpłynie na decyzję Krystyny

Krystyna nie będzie jednak całkowicie przekonana, że powinna postawić na Jana. W rozmowie z Ulą usłyszy sugestię, że jej relacja z Juliuszem może być znacznie ważniejsza, niż sama dotąd zakładała.

To wystarczy, by Agierowa zdecydowała się spotkać z Kwiatkowskim. Dla Juliusza będzie to okazja, by porozmawiać z kobietą, na której mu zależy. Nie wszystko potoczy się jednak tak, jak mogłaby oczekiwać Krystyna.

Wcześniej, w 4267. odcinku „Na Wspólnej”, Juliusz był zazdrosny o Jana, ponieważ Krystyna wybaczyła swojemu adoratorowi i coraz chętniej spędzała z nim czas. W 4266. odcinku mężczyzna chciał natomiast powiedzieć profesor Agier, kim naprawdę jest.

Juliusz wyzna Krystynie prawdę w 4271. odcinku „Na Wspólnej”

Spotkanie Krystyny i Juliusza szybko przybierze nieoczekiwany obrót. Kwiatkowski zdecyduje się bowiem na szczerość i wyzna kobiecie skrywaną prawdę. Agierowa nie będzie przygotowana na to, co usłyszy.

Wyznanie Juliusza sprawi, że spotkanie zakończy się znacznie szybciej, niż można było przypuszczać. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z informacją, którą mężczyzna przez dłuższy czas przed nią ukrywał.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4271 odcinka

Odcinek 4271 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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