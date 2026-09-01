Na Wspólnej, odcinek 4269: Basia wpadnie w ręce porywacza! Po ataku przepadnie bez wieści [ZDJĘCIA]

W 4269. odcinku „Na Wspólnej” Basia zostanie zaatakowana

Basia w ostatnim czasie przeżywała wyjątkowo trudne chwile. Jej małżeństwo ze Smolnym znalazło się w poważnym kryzysie, gdy kobieta zaczęła podejrzewać Krzysztofa o romans z Marceliną. Później dowiedziała się jednak również o aferze związanej z handlem fałszywymi dyplomami i o tym, że w cały proceder zamieszany jest jej były mąż.

Smolny próbował nawet przekonać Marcelinę (Agata Załęcka), by zrezygnowali z przygotowywanego materiału, ponieważ publikacja mogła mieć dla wszystkich poważne konsekwencje. W 4256. odcinku Basia także błagała Krzysztofa, by nie ujawniał afery. Z czasem sytuacja jednak jeszcze bardziej się skomplikowała.

Krzysztof będzie szykował kolację. Basia nie wróci do domuW 4269. odcinku „Na Wspólnej”

Krzysztof przygotuje wieczorem uroczystą kolację. Wszystko wskazywać będzie na to, że Smolny zamierza spędzić ten wieczór z Basią.

Tymczasem wracająca do domu kobieta niespodziewanie zostanie napadnięta na ulicy. To, co wydarzy się chwilę później, będzie jeszcze bardziej przerażające. Basia zostanie porwana i przepadnie bez wieści. Krzysztof nie będzie miał pojęcia, dlaczego jego żona nie wraca.

Zniknięcie Basi zbiegnie się z aferą o handel dyplomami

Dramat Basi wydarzy się w momencie, gdy sprawa handlu fałszywymi dyplomami znów zacznie nabierać tempa. Marcelina będzie właśnie nanosić poprawki Smolnego do tekstu dotyczącego afery. Nie zauważy jednak, że Sandra obserwuje jej pracę i poznaje temat przygotowywanego artykułu.

To ważne, ponieważ już wcześniej w 4258. odcinku Sandra podejrzewała, że Krzysztof i Marcelina coś ukrywają. Kobieta była też przekonana, że między nimi doszło do romansu, i próbowała w 4253. odcinku przedstawić Basi dowody mające to potwierdzić.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4269. odcinka

Odcinek 4269. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod ten będzie również dostępny na platformie streamingowej Player.

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