Na Wspólnej, odcinek 4269: Hebel przyłapie Tomka na gorącym uczynku. Chłopak będzie błagał o jeszcze jedną szansę

Tomek znów zawiedzie Agnieszkę w 4269. odcinku „Na Wspólnej”

Agnieszka od dłuższego czasu robi wszystko, by pomóc Tomkowi uniknąć powrotu na złą drogę. Gdy Hebel ostrzegł ją przed jego starszym bratem, Tworkowskim zwanym „Żabą”, okazało się, że chłopak ma wokół siebie wyjątkowo niebezpieczne towarzystwo. Mimo to Olszewska nie zamierzała z niego rezygnować. W 4265. odcinku obiecała, że pomoże mu zdobyć nowe buty do koszykówki i umożliwi treningi. Walczyła również o to, by Tomek dostał szansę na resocjalizację, a w 4264. odcinku zapewniała kuratorkę, że będzie go pilnować, a nawet zmusiła jego brata do wsparcia chłopaka w próbie wyjścia na prostą.

Hebel przyłapie Tomka na handlu marihuaną w 4269. odcinku "Na Wspólnej"

W 4269. odcinku „Na Wspólnej” Hebel pojedzie jednak sprawdzić, jak wygląda sytuacja w poprawczaku. Na miejscu dokona szokującego odkrycia. Przyłapie Tomka na handlu marihuaną. Tomek po raz kolejny pokaże, że nie potrafi całkowicie odciąć się od zachowań, które mogą zniszczyć jego przyszłość.

W 4269. odcinku "Na Wspólnej" Tomek będzie błagał o kolejną szansę

Tomek szybko zrozumie, że może stracić wszystko, o co Agnieszka tak długo dla niego walczyła. Gdy Hebel przyłapie go na gorącym uczynku, chłopak zacznie obiecywać poprawę.

Nie będzie chciał jednak stracić możliwości uczestniczenia w treningach koszykówki. To właśnie sport stanie się dla niego jednym z najważniejszych powodów, by jeszcze raz zawalczyć o zaufanie dorosłych.

Pytanie tylko, czy po tym, co wydarzy się w 4269. odcinku „Na Wspólnej”, Hebel i Agnieszka będą jeszcze gotowi uwierzyć w kolejne zapewnienia Tomka. Chłopak już wcześniej dostał od nich ogromne wsparcie, a teraz sam wystawi ich cierpliwość na bardzo ciężką próbę.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4269. odcinka

Odcinek 4269. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod ten będzie również dostępny na platformie streamingowej Player.

8

QUIZ: Na co chorowali bohaterowie serialu "Na Wspólnej". Dasz radę? Pytanie 1 z 14 Ela, ukochana Igora (Jakub Wesołowski), zmarła: podczas przeszczepu serca z powodu nowotworu trzustki nieprawda, okazało się, że jednak żyje Następne pytanie