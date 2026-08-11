Na Wspólnej, odcinek 4261: Beata zacznie rodzić przed terminem! Paweł w szpitalu usłyszy straszne wieści - WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Poród Beaty w 4261 odcinku "Na Wspólnej" zbiegnie się w czasie z największą tragedią, jaka spadnie na całą rodzinę Ziębów oraz najbliższe im osoby. A do takich zaliczają się przecież Beata i Paweł, którzy wiele zawdzięczają Marii i Włodkowi (Mieczysław Hryniewicz). Nie tylko pracę w barze "U Marii", ale także wsparcie w najgorszych momentach życia. Nic dziwnego, że radość Pawła z narodzin dziecka jego i Beatki zniszczy wstrząsająca informacja, że Maria nie żyje.

Poród Beaty i straszny telefon od Kopciowej w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

To Helena Kopciowa (Małgorzata Peczyńska) w 4261 odcinku "Na Wspólnej" zadzwoni do Pawła z tragiczną wiadomością o śmierci Marii dokładnie w chwili, gdy Wójcik przywiezie żonę do szpitala. Beata będzie już w trakcie porodu,który zacznie się dwa tygodnie przed planowanym terminem. Położna po badaniu USG natychmiast będzie chciała zabrać pacjentkę na salę porodową.

- Ja mam termin dopiero za dwa tygodnie... - zaprotestuje Beatka.

- Widocznie mała ma inne plany. Zaraz zaczynamy - uprzedzi ją położona i nagle w 4261 odcinku "Na Wspólnej" rozlegnie się dźwięk telefonu Beaty. - To pewnie Kopciowa. Miałyśmy jechać do pani Marii... To chyba odwołaj, nie?

- Chyba odwołam... - odpowie Paweł i od razu zwróci się do Kopciowej. - Pani Heleno, nie mogę teraz, bo...- Maria nie żyje. Miałyśmy do niej jechać z Beatką... Takie nieszczęście.... - po tych słowach Wójcik aż zblednie. Nie będzie wiedział, co teraz powiedzieć żonie, żeby jej nie martwić.

Nie przegap: Na Wspólnej, odcinek 4268: Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy na cmentarzu. Tak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie żony Włodka - ZDJĘCIAPaweł w 4261 odcinku "Na Wspólnej" nie powie Beatce, że Maria nie żyje

Rodząca Beatka w 4261 odcinku "Na Wspólnej" będzie chciała wiedzieć, kiedy Maria i Włodek wrócą z Hiszpanii. Jednak Wójcik nie odważy się wyznać jej, że Maria już nie żyje. Uzna, że w takiej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo Beaty i ich nienarodzonej córki. Po kilku pełnych napięcia godzinach poród Beaty dobiegnie końca i na świecie pojawi się ich córeczka - zdrowa i śliczna. Mimo wcześniejszego terminu poród skończy się szczęśliwie, bez żadnych komplikacji.

Tragiczny finał porodu Beaty w 4261 odcinku "Na Wspólnej". Paweł straci przytomność!

Narodziny córki będą dla Pawła ogromnym przeżyciem w 4261 odcinku "Na Wspólnej". Ale radość z przyjścia dziecka na świat przysłoni ból po śmierci Marii, o której Beata nadal nie będzie wiedziała. Emocje okażą się dla silne, że Wójcik zemdleje, a Beatka póki co nie dowie się prawdy.