Na Wspólnej, odcinek 4247: Potwór, nie matka Pauli. Obrzydliwe, co chora kobieta robiła własnej córce i Cieślikom

W odcinku 4244. Paula targnie się na swoje życie z powodu oskarżeń o hejt w sieci. W odcinku 4245 Monika i Damian odkryją finansowy przekręt matki Fiony, która zamiast na cele charytatywne, zatrzymała pieniądze dla siebie. Ogromny szok przyniesie też odcinek 4246, w którym załamana Fiona wyzna Cieślikom przerażającą prawdę – jej matka cierpi na nieleczoną chorobę dwubiegunową. Sytuacja wyjściowa przed nowym odcinkiem będzie niezwykle gęsta, a młoda dziewczyna zostanie zupełnie sama ze swoim dramatem.

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Kajtek uratuje Fionę przed podjęciem bardzo głupiej decyzji

W odcinku 4247 "Na Wspólnej" Fiona nie pojawi się w szkole, co natychmiast wzbudzi ogromny niepokój u Kajtka. Chłopak, przeczuwając najgorsze, nie będzie zamierzał bezczynnie czekać – w towarzystwie Moniki natychmiast pojedzie do domu dziewczyny. Na miejscu okaże się, że ich intuicja była bezbłędna. Zrozpaczona i zmanipulowana nastolatka będzie chciała rzucić wszystko i wyjechać za wyrodną matką. Na szczęście Cieślikowa i Kajtek w porę wkroczą do akcji, powstrzymując ją przed podjęciem tej fatalnej w skutkach decyzji.

Niewiarygodne odkrycie Franka! Wychodzi na jaw, kto hejtował Fionę

W tym samym czasie w "Na Wspólnej" wydarzy się coś niespodziewanego i odkrywczego. Franek Berg, chcąc pomóc w rozwiązaniu zagadki nękania, zdecyduje się na radykalny krok i włamie się na prywatne konto internetowe Kowalskiej. To, co tam odkryje, zszokuje absolutnie wszystkich. Okaże się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest... matka Fiony!

Co najgorsze, chora kobieta w sieci nie oszczędzała nawet własnej, rodzonej córki. Jak zareaguje Fiona, kiedy dowie się, że matka, którą tak desperacko próbowała chronić i kochać, niszczyła ją anonimowo w internecie? czy Kowalska poniesie surową karę za swoje czyny, czy ze względu na chorobę uniknie odpowiedzialności?

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"Na Wspólnej" - kiedy i gdzie oglądać odcinek 4245?

Premierowa emisja 4245. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już we czwartek, 16 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Jeśli jednak wolicie oglądać przygody swoich ulubionych bohaterów w bardziej elastycznych godzinach lub przedpremierowo, wszystkie odcinki są również dostępne online w serwisie Player.pl.

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