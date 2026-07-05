W odcinku 4238 Monika nagrała podcast o przemocy w sieci i zgłosiła sprawę na policję, a Fiona z pomocą informatyka namierzyła adres IP rzekomo należący do Pauli. Następnie w odcinku 4239 wściekły Kajetan bezwzględnie skonfrontował się z koleżanką. Prawdziwy przełom przyniesie jednak dopiero nadchodzący odcinek 4243 – to wtedy policja oficjalnie poinformuje Cieślików, że po analizie komputera Paula okazała się całkowicie niewinna! Na te wieści matka Fiony zareaguje agresją, co wzbudzi spory niepokój Moniki. Niestety, zanim Kajetan zdoła naprawić swój błąd, machina oskarżeń zdąży już zebrać swoje tragiczne żniwo, stawiając dziewczynę w sytuacji bez wyjścia - targnie się na swoje życie!

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W 4244. odcinku "Na Wspólnej" uda się uratować Paulę

W 4244. odcinku widzowie będą świadkami przerażających chwil. Paula, nie potrafiąc poradzić sobie z ciężarem fałszywych zarzutów i nagonki rówieśników, podejmie dramatyczną próbę samobójczą. Szczęśliwie dziewczynę uda się odratować w ostatniej chwili i trafi ona pod natychmiastową opiekę lekarzy. Informacja o tym wstrząsającym kroku głęboko poruszy Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance swoją ślepą wiarą w rzekome dowody winy.

W 4244. odcinku "Na Wspólnej" Kajetan przeprosi Paulę

Gdy tylko emocje nieco opadną, a stan Pauli się ustabilizuje, uspokojony chłopak natychmiast odwiedzi ją w szpitalu. Wypełniony poczuciem winy Kajetan szczerze przeprosi nastolatkę za wszystkie wcześniejsze, bezpodstawne zarzuty. Wspólny ból zbliży ich do siebie – oboje, siedząc przy szpitalnym łóżku, zaczną wspólnie analizować sytuację i zastanawiać się, kto tak naprawdę stoi za niszczeniem życia Kajetana oraz jego najbliższych.

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"Na Wspólnej" - kiedy i gdzie oglądać odcinek 4244?

Premierowa emisja 4245. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już we poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Jeśli jednak wolicie oglądać przygody swoich ulubionych bohaterów w bardziej elastycznych godzinach lub przedpremierowo, wszystkie odcinki są również dostępne online w serwisie Player.pl.