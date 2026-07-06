Na Wspólnej, odcinek 4240: Wstydliwy sekret Sandry wyjdzie na jaw! Tak Smolny pozbędzie się kochanki Gwiazdy z redakcji - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4240 - poniedziałek, 6.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Oszustka Sandra doigra się w 4240 odcinku "Na Wspólnej", kiedy Krzysztof Smolny trafi na trop afery z lewymi dyplomami z pewnej uczelni w Poznaniu. Początkowo naczelny "Kraju" nie będzie miał pojęcia, że w sprawę zamieszany jest nawet były mąż jego żony Basi (Grażyna Wolszczak), Andrzej Brzozowski (Tomasz Schimscheiner), ale jeden mail z prywatnej poczty Sandry Smoczyńskiej wystarczy, żeby zaczął wokół niej węszyć.

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Groźby Sandry wobec żony Gwiazdy i Smolnego w 4240 odcinku "Na Wspólnej"

Po zdemaskowaniu kochanki Gwiazdy w 4240 odcinku "Na Wspólnej" Smolny postanowi wykorzystać skandal w redakcji, żeby raz na zawsze pozbyć się Sandry. Ale wówczas ona zacznie Krzysztofa szantażować. Rozpocznie też otwartą wojnę z Marceliną (Agata Załęcka), grożąc żonie prezesa, że jest zdolna do wszystkiego! Za nic w świecie nie będzie chciała odejść z "Kraju". Choć wszyscy współpracownicy będą już wiedzieli, że zrobiła karierę przez łóżko szefa!

Kolejne skandale z udziałem Sandry sprawią, że w 4240 odcinku "Na Wspólnej" coraz więcej osób będzie miało jej dość. Pozostanie jednak pytanie, czy Smolny zdecyduje się definitywnie zakończyć z nią współpracę. Nie będzie to łatwe, bo Sandra wciąż ma w zanadrzu informacje, które zagrożą całej redakcji...

Smolny uderzy w Sandrę i znajdzie na nią haki w 4240 odcinku "Na Wspólnej"

Mimo ryzyka Krzysztof w 4240 odcinku "Na Wspólnej" nie zniechęci się i uderzy tam, gdzie Sandrę zaboli najmocniej. Szczególnie po tym, jak Smoczyńska z driwną w głosie zapowie, żeby nie próbował jej wyrzucić, bo wtedy ona oskarży Gwiazdę, że wykorzystał ją seksualnie jako podwładną. Smolny zacznie szukać haków na Sandrę w jej prywatnej poczcie mailowej.

Właśnie wtedy odkryje, że Sandra to oszustka! Poza dowodami zdrady, które ujawniła Marcelina, Krzysztof znajdzie na mailu Smoczyńskiej podejrzaną wiadomość w sprawie dyplomu ukończenia uczelni w Poznaniu. Smolny skojarzy fakty, że właśnie tam Andrzej Brzozowski jest prorektorem.

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