Tajne śledztwo i kłamstwo na plecami Basi

Wszystko zacznie się od odcinka 4240, w którym Sandra bezczelnie zaszantażuje Smolnego, grożąc zniszczeniem kariery Gwiazdy. Krzysztof, chcąc znaleźć na nią hak, zacznie prześwietlać jej przeszłość i nabierze podejrzeń, że jej dyplom z poznańskiej uczelni jest sfałszowany. O pomoc w weryfikacji poprosi Andrzeja Brzozowskiego – prorektora tej placówki i jednocześnie byłego męża Basi.

W odcinku 4243 dziennikarz trafi na trop niejakiego Jana Ryby, który handluje lewymi dokumentami, i natychmiast zaplanuje prowokację. Akcja ruszy w odcinku 4244, gdy Smolny i Marcelina pojadą do Poznania, by złapać oszusta na gorącym uczynku. Krzysztof, nie chcąc niepokoić żony, skłamie Basi, że wybiera się jedynie na nudne szkolenie zawodowe.

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Pułapka w Poznaniu i wielkie zaskoczenie Krzysztofa

W 4245. odcinku plan zorganizowany przez redakcję zacznie się ziszczać. Marcelina pójdzie na spotkanie z Janem Rybą wyposażona w ukryty podsłuch. Tymczasem Smolny zabezpieczy tyły i z ukrycia będzie nagrywał całe zajście na kamerze, czekając, aż łącznik wyda się ze swoim przestępczym procederem.

Nagle dojdzie do zwrotu akcji, którego nikt w redakcji nie przewidzi. Krzysztof przeżyje absolutny wstrząs, gdy do stolika, przy którym siedzi Marcelina i obserwowany oszust, niespodziewanie dosiądzie się... Andrzej Brzozowski! Obecność byłego męża Basi na spotkaniu z przestępcą natychmiast zmieni reguły gry. Smolny już w tym momencie dotrze do bolesnej prawdy – to nie będzie zwykły, łatwy temat reporterski, ale potężna afera, która uderzy rykoszetem w jego własną rodzinę.

Czy Andrzej Brzozowski naprawdę okaże się pospolitym przestępcą i zarabiał fortunę na handlu fałszywymi dyplomami? A może prorektor prowadzi własne, podwójne śledztwo i tak jak Smolny próbował rozpracować gang oszustów od środka?

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"Na Wspólnej" - kiedy i gdzie oglądać odcinek 4245?

Premierowa emisja 4245. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Jeśli jednak wolicie oglądać przygody swoich ulubionych bohaterów w bardziej elastycznych godzinach lub przedpremierowo, wszystkie odcinki są również dostępne online w serwisie Player.pl.

Quiz z "Na Wspólnej". Pamiętasz zapomnianych bohaterów? Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się bohater ze zdjęcia? Wiktor Brzozowski Leszek Nowak Marian Konarski Następne pytanie