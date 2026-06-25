Na Wspólnej, odcinek 4238: Wybuch afery w redakcji! Marcelina zdobędzie dowody na zdradę Gwiazdy, a chytry plan Sandry obróci się przeciwko niej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4238 - środa, 1.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Panika prezesa Gwiazdy w "Na Wspólnej" sięgnie zenitu, kiedy Smolny (Łukasz Konopka) przydzieli jego żonę Marcelinę na staż do kochanki Sandry. To będzie celowa zagrywka Krzysztofa, który zorientował się, co planuje zdradzona żona Przemysława. Bo zgłoszenie się na staż to przecież nie przypadek.

Smolny napuści Marcelinę na Sandrę w "Na Wspólnej", żeby pozbyć się kochanki Gwiazdy

Smolny wyczuł, że Marcelina podejrzewa Gwiazdę o romans z Sandrą i chce go przyłapać na gorącym uczynku. Mając dość panoszącej się po redakcji dziennikarki, Smolny celowo mianuje ją opiekunką żony prezesa. Czekając aż wybuchnie skandal! Nic dziwnego, że niewierny Gwiazda zacznie błagać Krzysztofa o pomoc, przerażony, że romans z Sandrą się wyda i jego życie legnie w gruzach.

Przebiegły plan Sandry przeciwko żonie Gwiazdy w 4237 odcinku "Na Wspólnej"

Na ratunek ruszy Basia (Grażyna Wolszczak), która w 4237 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wybadać, czy jest szansa, że Marcelina zrezygnuje ze stażu w redakcji "Kraju". Szybko przekona się, że ona prezesa nie zamierza odpuścić i odejść. W międzyczasie Sandra wyśle Gwiazdową na ważny wywiad z politykiem, licząc na to, że ta się zbłaźni. Smolny się wścieknie, ale nic nie zdoła zrobić.

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Tak Marcelina znajdzie dowody na romans Gwiazdy i Sandry w 4238 odcinku "Na Wspólnej"

Wybuch afery w 4238 odcinku "Na Wspólnej" będzie tylko kwestią czasu! Po spisaniu wywiadu Smolny spróbuje ratować sytuację, chwaląc Marcelinę. Za to Sandra nie zostawi na żonie Gwiazdy suchej nitki i otwarcie będzie ją krytykować. Uzna, że wywiad nadaje się do kosza! Poleci Marcelinie uprzątnąć spam ze swojej skrzynki e-mailowej. Nie przypuszczając nawet, że żona prezesa skorzysta z okazji i przeszuka również prywatną pocztę Sandry.

I właśnie wtedy w 4238 odcinku "Na Wspólnej" Gwiazdowa odkryje w mailach Sandry kompromitujące informacje i dowody zdrady męża. Gdy w pewnym momencie usłyszy plotki na swój temat, jak Sandra bezczelnie obgaduje ją w redakcji, nie wytrzyma i publicznie ujawni, że przebiegła dziennikarka ma romans z prezesem "Kraju".

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